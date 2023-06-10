Швентек о мнении, что она, Соболенко и Рыбакина – большая тройка WTA: «У меня нет причин об этом думать, я сосредоточена на себе»

Теги Ролан Гаррос Арина Соболенко Елена Рыбакина Ига Швентек Теннис

Ига Швентек ответила, как относится к мнению, что в женском туре появилась большая тройка.

Обычно так говорят о ней, Арине Соболенко и Елене Рыбакиной.

«Я это не анализирую, потому что знаю, что это придумали вы, ребята, и понимаю, что фанатам нравится. И вам тоже. А я стараюсь просто сосредоточиться на своей работе. И у меня нет причин об этом думать.

Я вспоминаю свой грунтовый сезон и понимаю, что на каждом турнире играла стабильно. Я доходила до четвертьфиналов, полуфиналов, финалов, выиграла Штутгарт, выиграла этот турнир, я просто сосредоточена на себе и не думаю о двух других игроках».

Величие Иги Швентек в цифрах. Она третий раз выиграла «Ролан Гаррос»

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4 комментария

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cosset
Большая тройка *facepalm*… где-то икнули Роджер, Рафа и Новак.
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Mobilis
Большая тройка существует. Это доказывают последние результаты турниров. Этому не верят только бабушки, которые помнят только мужские турниры. За это бабушкам спасибо, но надо смотреть и женщин.
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Сергей Чугунников
Ответ Mobilis
Большая тройка существует. Это доказывают последние результаты турниров. Этому не верят только бабушки, которые помнят только мужские турниры. За это бабушкам спасибо, но надо смотреть и женщин.
Есть какая-то аудитория бабушек, которые всю жизнь смотрели только мужской тур?
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Mobilis
Ответ Сергей Чугунников
Есть какая-то аудитория бабушек, которые всю жизнь смотрели только мужской тур?
Да, Синджер - Председатель. Другая - заместитель.
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