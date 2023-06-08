Мухова на четвертом месте по проценту побед над соперницами из топ-10 на ТБШ

победила в полуфинале « » вторую ракетку мира – 7:6(5), 6:7(5), 7:5.

Она шестой раз обыграла соперницу из топ-10 на турнирах «Большого шлема». Она провела на ТБШ девять матчей против представительниц десятки, у нее 66,7% побед.

Выше процент только у трех теннисисток (учитывались игроки, у которых минимум девять матчей против топ-10. как у Муховой):

у – 68,9% (62:28);

у – 70,6% (36:15);

у – 75,3% (61:20).

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