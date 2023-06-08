Мухова на четвертом месте по проценту побед над соперницами из топ-10 на ТБШ

Теги Серена Уильямс Штеффи Граф Ролан Гаррос Мартина Навратилова Арина Соболенко Каролина Мухова Теннис

Каролина Мухова победила в полуфинале «Ролан Гаррос» вторую ракетку мира Арину Соболенко – 7:6(5), 6:7(5), 7:5.

Она шестой раз обыграла соперницу из топ-10 на турнирах «Большого шлема». Она провела на ТБШ девять матчей против представительниц десятки, у нее 66,7% побед.

Выше процент только у трех теннисисток (учитывались игроки, у которых минимум девять матчей против топ-10. как у Муховой):

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5 комментариев

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Великий Алонсо
Ответ Vale1
Прям как Карен Хачанов собирается на ТБШ)
Только Мухова обыграла 2 ракетку мира и вышла в финал, а Хачанова в финале ТБШ никогда не будет. Обыграть Джоковича, Алькараса для него миссия невыполнима.
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Теннисный абсолют
Чешки в теннисе почти как канадцы в хоккее)) Их очень много и постоянно появляются
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GlassEye
Статистика такая статистика... У Граф и Вильямс по 80+ матчей...
+2
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Vale1
Прям как Карен Хачанов собирается на ТБШ)
+1
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Vale1
Ответ Великий Алонсо
Только Мухова обыграла 2 ракетку мира и вышла в финал, а Хачанова в финале ТБШ никогда не будет. Обыграть Джоковича, Алькараса для него миссия невыполнима.
В теннисе и жизни все возможно, так что не зарекайтесь.
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