Мухова на четвертом месте по проценту побед над соперницами из топ-10 на ТБШ
Каролина Мухова победила в полуфинале «Ролан Гаррос» вторую ракетку мира Арину Соболенко – 7:6(5), 6:7(5), 7:5.
Она шестой раз обыграла соперницу из топ-10 на турнирах «Большого шлема». Она провела на ТБШ девять матчей против представительниц десятки, у нее 66,7% побед.
Выше процент только у трех теннисисток (учитывались игроки, у которых минимум девять матчей против топ-10. как у Муховой):
- у Серены Уильямс – 68,9% (62:28);
- у Мартины Навратиловой – 70,6% (36:15);
- у Штеффи Граф – 75,3% (61:20).
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