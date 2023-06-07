Зверев о мыслях перед подачей на полуфинал РГ: «Нужно было помнить, что у меня есть пара яиц и их надо использовать»

Александр Зверев прокомментировал выход в полуфинал «Ролан Гаррос».

Он обыграла Томаса Мартина Этчеверри – 6:4, 3:6, 6:3, 6:4.

«Он невероятно играет. Очень напоминает мне дель Потро – тем, как пробивает с форхенда. Он очень молодой. И если продолжит так играть, то очень часто будет здесь в четвертьфинале, войдет в топ-10.

Желаю ему только всего наилучшего».

Также Зверев прокомментировал то, что до этого три матча подряд провел в вечернюю сессию.

«Днем условия для меня лучше – мяч летит быстрее, отскакивает выше. И с учетом того, как я играю на грунте, мне больше подходят быстрые условия.

Хотя в целом это не имеет значения. Я в полуфинале «Ролан Гаррос», и больше говорить и нечего».

Кроме того, он рассказал, о чем думал перед тем, как выходил подавать на матч.

«Нужно было помнить, что у меня есть пара яиц и их надо использовать.

По-моему, гейм при счете 5:4 был невероятным. Он бил невероятно мощно, я бил невероятно мощно. В итоге я надеюсь, что заслужил победу.

Не знаю что сказать. Просто рад, что прошел дальше».

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