Зверев о мыслях перед подачей на полуфинал РГ: «Нужно было помнить, что у меня есть пара яиц и их надо использовать»

Теги Ролан Гаррос ATP Александр Зверев Томас Мартин Этчеверри Теннис

Александр Зверев прокомментировал выход в полуфинал «Ролан Гаррос».

Он обыграла Томаса Мартина Этчеверри – 6:4, 3:6, 6:3, 6:4.

«Он невероятно играет. Очень напоминает мне дель Потро – тем, как пробивает с форхенда. Он очень молодой. И если продолжит так играть, то очень часто будет здесь в четвертьфинале, войдет в топ-10.

Желаю ему только всего наилучшего».

Также Зверев прокомментировал то, что до этого три матча подряд провел в вечернюю сессию.

«Днем условия для меня лучше – мяч летит быстрее, отскакивает выше. И с учетом того, как я играю на грунте, мне больше подходят быстрые условия.

Хотя в целом это не имеет значения. Я в полуфинале «Ролан Гаррос», и больше говорить и нечего».

Кроме того, он рассказал, о чем думал перед тем, как выходил подавать на матч.

«Нужно было помнить, что у меня есть пара яиц и их надо использовать.

По-моему, гейм при счете 5:4 был невероятным. Он бил невероятно мощно, я бил невероятно мощно. В итоге я надеюсь, что заслужил победу.

Не знаю что сказать. Просто рад, что прошел дальше».

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18 комментариев

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Valenchinche
Ответ Никита Волк
Это такой прикол всех теннисистов про абсолютно каждого соперника говорить, что скоро он в топ-10 войдет?
да и яичная тема почти всех не отпускает. одни клише на прессухах
+18
0
+18
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Никита Волк
Это такой прикол всех теннисистов про абсолютно каждого соперника говорить, что скоро он в топ-10 войдет?
+13
0
+13
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Verdo
с этими яйцами какой то детский сад, хорошо, что хоть дивульки не заявляют: - " да у меня такая.., лучше не подходи, а то заблудишься")
+11
-1
+10
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Rjcnbr
То есть после юса 20 была операция?
+7
0
+7
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SaltyRose
Ох уж эти мужики со своими яйцами
+3
0
+3
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maSha
Кстати о яйцах. Что-то его спутницу Софию давно не видно в боксе. В ИУ так активно поддерживала его, на всю пустыню орала. А по Европе что же с ним не ездит?
+2
0
+2
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Панарин против Диктатора
у зрелого мужика яйца должны быть по определению.
а если он об их наличии говорит вслух - значит, сомневается
+2
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Playboy
Ну да, против самого Эчеверри нужно было собрать все яйца в кулак.
+1
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Amused 2Death
самолюбователь нашел новый повод самолюбоваться. кто у него дальше по сетке? надеюсь, отлетит нарцисс в 1/2.
+3
-2
+1
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Андрей Судалин
Ответ Vale1
В Риме уже не было?
Вроде нет.
+1
0
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Malyshko05
У кисы какое-то позднее весеннее обостренее. То говорит, что хочет как Лев трахптьсч по 4 часа, то о яйцах своих рассказывает
+1
0
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Vale1
Ответ Андрей Судалин
В МК была на великом матче с Медведевым.
В Риме уже не было?
+1
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Monto Frekasi
Ответ Amused 2Death
самолюбователь нашел новый повод самолюбоваться. кто у него дальше по сетке? надеюсь, отлетит нарцисс в 1/2.
жаль не Медведев. снова укатал бы контроль фрика "туалетного-остросюжетного" Ссанька, даже не отлучаясь насчет "водички отлить".
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Андрей Судалин
Ответ maSha
Кстати о яйцах. Что-то его спутницу Софию давно не видно в боксе. В ИУ так активно поддерживала его, на всю пустыню орала. А по Европе что же с ним не ездит?
В МК была на великом матче с Медведевым.
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Сергей48
Да ладно? Серьёзно?
0
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Skip
Про яйца в прошлом полуфинале с Надалем на РГ пришлось забыть.. там яйца сжимались и прятались куда-то в решающие моменты...
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sfilatov13
всем, кто заявляет про наличие пары яичек, желаю обменять их на пару извилин
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