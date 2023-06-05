Гауфф третий год подряд вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Теги Ролан Гаррос WTA Коко Гауфф Теннис

19-летняя Коко Гауфф обыграла Анну Каролину Шмидлову – 7:5, 6:2.

Американка третий год подряд вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос». В прошлом году она добралась до финала.

На других «Больших шлемах» у нее всего один четвертьфинал – на US Open-2022.

Гауфф – самая молодая теннисистка, вышедшая в три четвертьфинала подряд на одном «Шлеме», после Марии Шараповой на «Уимблдоне» в 2004-2006-м.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vale1
А Мирра у нее сет сумела взять, молодец)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Бекзат Саматович
Стабильность
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий