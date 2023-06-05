Гауфф третий год подряд вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
19-летняя Коко Гауфф обыграла Анну Каролину Шмидлову – 7:5, 6:2.
Американка третий год подряд вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос». В прошлом году она добралась до финала.
На других «Больших шлемах» у нее всего один четвертьфинал – на US Open-2022.
Гауфф – самая молодая теннисистка, вышедшая в три четвертьфинала подряд на одном «Шлеме», после Марии Шараповой на «Уимблдоне» в 2004-2006-м.
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