Белорусская теннисистка, вторая ракетка мира Арина Соболенко в матче за выход в полуфинал турнира Большого шлема Roland Garros 2023 поборется с украинкой Элиной Свитолиной. Матч состоится 6 июня, начало не ранее 13:00 по московскому времени.

Прямую видеотрансляцию встречи теннисисток болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

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Арина опытный турнирный боец и уже в этом сезоне смогла выиграть титул на турнире Большого шлема в Австралии. В дальнейшем она смогла добавить к своему титулу победу на грунтовом турнире в Мадриде месячной давности. Там она выиграла в финале у первой ракетки мира Иги Швентек и тем самым доказала, что и на грунте может выступать успешно. Скептики говорили, что на Ролан Гаррос корты все равно медленные и не подходят Арине. Однако белоруска в четвертьфинале и доказывает обратное. Главное для нее сейчас играть стабильно, а не так как в предыдущем матче против американке Слоун Стивенс.

Элина Свитолина уже в четвертый раз выходит в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции. Ранее он постоянно становился для нее камнем преткновения. Сейчас видно, что она после длительной паузы просто наслаждается теннисом. Накануне Ролан Гаррос она выиграла турнир в Страсбуре, чего от нее точно никто не ожидал, ведь сезон она начала только в апреле и на трех турнирах подряд вылетала уже в первом круге. Плюс Свитолиной в том, что она умеет терпеть и доводить матч до победы. Однако большой вопрос, хватит ли ей сил бороться со второй ракеткой мира, пока в этом сезоне таких соперниц у нее не было.

Арина и Элина играли между собой дважды. Первая встреча состоялась пять лет назад на турнире в Китае, который проходил на харде. В трех сетах выиграла Соболенко. Три года назад случилась еще одне встреча в полуфинале того же старсбурского грунтового турнира. Те же три сета, но в них Элина взяла реванш. Преимущество в предстоящем поединке букмекеры отдают Соболенко. Winline предлагает на ее победу коэффициент 1,22, успех Свитолиной оценивается коэффициентом 4,50.

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