Павлюченкова о травме колена: «Боялась, что не верну хорошую форму и не выиграю ни одного матча»

Теги травмы Ролан Гаррос Анастасия Павлюченкова WTA Теннис

Анастасия Павлюченкова ответила, был ли момент, когда она думала, что не сможет вернуться в тур из-за травмы колена.

Россиянка пропустила почти весь прошлый сезон и сейчас не входит в топ-300.

– Да. Я точно хотела вернуться, в этом не было никаких сомнений. Но, конечно, были страх и сомнения по поводу того, как это получится.

Я боялась, что, может быть, больше не выиграю ни одного матча. Что больше не верну хорошую форму. Или в духе: что если я начну играть и боль снова вернется?

Так что, конечно, у меня было много мыслей и страхов. Но я предполагаю, что мотивация и желание снова участвовать в турнирах, снова быть на больших стадионах и играть трехчасовые матчи, как сегодня, имели гораздо большее значение. Так что меня это подтолкнуло.

Я верила и продолжала работать, несмотря на все неудачи и нелепые поражения, которые были в этом году. Я не теряла веру, усердно работала и просто проявила настойчивость и терпение.

Павлюченкова боялась, что больше не выиграет ни матча – а теперь вышла в 1/4 «Ролан Гаррос». Переизобрела себя и поставила рекорд 

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3 комментария

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Vale1
Давай, Настя, вперед!
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инок
Настя, рад, что ты быстро выходишь на привычный для себя уровень. Удачи тебе и больше без травм!
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Александр Тищенко
Шамиль Анвярыч верил!)
+1
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