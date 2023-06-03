В матче за выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции по теннису первая ракетка мира Ига Швентек встретится с украинкой Лесей Цуренко. Матч состоится 5 июня на втором по значимости стадионе турнира имени Сюзанн Ленглен, начало не ранее 15:15 по московскому времени.

Смотри топовый теннис совершенно бесплатно с фрибетом до 10 000 рублей!

Иге Швентек 22 года, а за последние три сезона у нее две победы на Roland Garros, и выигрыш Открытого чемпионата США. Все это не считая тринадцати титулов WTA, и семи ITF. Пока лишь Уимблдон и Australian Open не могут покориться польской теннисистке. Сейчас она вполне может победить в третий раз. По прошлому году в этом не могло быть сомнений, преимущество польки над всеми остальными соперницами в туре было подавляющим. Но в этом году о победе можно говорить уже не так категорично. Серьезное сопротивление ей оказывают белоруска Арина Соболенко и Елена Рыбакина из Казахстана. Вторая закончила выступление на турнире, снявшись по причине болезни, а вот с Ариной Ига может вполне встретится в финале. Тем более Швентек наверняка захочет взять реванш за поражение месячной давности в решающем поединке турнира в Мадриде. Но это будущее, а в настоящем у польки три победы подряд, она прошлась катком по соперницам и трех матчах отдала всего восемь геймов. В третьем круге к тому же выписала «баранку» китаянке Ван Синюй.

Леся Цуренко считается ветераном женского тура. За свою длительную карьеру она завоевала четыре титула на турнирах WTA и добавила к ним шесть побед на турнирах серии ITF. С мейджорами ее отношения складываются намного сложнее. В 2018 году она дошла до четвертьфинала на US Open, во всех остальных случаях заканчивала выступления раньше. В Париже украинка доходила до четвертого раунда в том же 2018 году и поднималась до 23-й наивысшей для себя позиции в рейтинге. Сейчас она находится в седьмом десятке и выход в четвертый круг Ролан Гаррос для нее большой успех. Причем теннис Леся демонстрирует не менее уверенный, чем у первой ракетки мира. В первом круге она взяла верх над экс-чемпионкой Ролан Гаррос чешкой Барборой Крейчиковой в двух сетах. Во втором несколько повезло, так как ее соперница Лорин Лэвис из США снялась после первой партии. Наконец, в предыдущем матче Цуренко не оставила шансов канадке Бьянке Андрееску, победа украинской теннисистки со счетом 6 : 1, 6 : 1.

покрытие корта — грунт

рейтинг WTA Швентек — 1

победы/поражения Швентек в 2023 году — 33/6

победы/поражения Швентек на грунте — 15/2

рейтинг WTA Цуренко — 66

победы/поражения Цуренко в 2023 году — 28/10

победы/поражения Цуренко на грунте — 8/3

Факты и статистика перед матчем Швентек — Цуренко

Победная серия Иги Швентек на Roland Garros составляет десять матчей. Леся Цуренко неудачно выступает против соперниц из первой десятки рейтинга, в таких поединках она уступила четырнадцать раз подряд.

Статистика личных встреч Швентек — Цуренко

Соперницы встречались дважды, оба поединка прошли на грунтовых турнирах. Первый состоялся в мае прошлого года в первом круге Ролан Гаррос, второй три недели назад на турнире в Италии. В обоих случаях был зафиксирован счет 6 : 2, 6 : 0 в пользу Иги Швентек.

Прогноз на матч Швентек — Цуренко

Швентек находится в отличной форме, но то же самое можно сказать и про Лесю Цуренко. Другое дело, что по мастерству украинка уступает своей сопернице. Она наверняка сможет доставить проблемы в первом сете, но как только Ига поймает свой ритм, то заберет свое. Сенсации тут не будет. Букмекеры придерживаются того же мнения. Winline предлагает на победу Швентек коэффициент 1,02, победа Цуренко оценивается коэффициентом 14,00.

Наш прогноз: нас ждут все те же два сета, но вопрос только в том, сколько геймов отдаст Ига своей оппонентке. Леся должна показать что-то невероятное, чтобы выиграть хотя бы один сет. Если хотите рискнуть, то поставьте на тотал больше 16,5.

Результаты Ролан Гаррос 2023

Расписание Ролан Гаррос 2023