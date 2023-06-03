Пять игроков ATP на РГ-2023 впервые вышли во вторую неделю ТБШ

Пять игроков мужского тура на «Ролан Гаррос» впервые вышли во вторую неделю турниров «Большого шлема».

№118 Себастьян Офнер прошел Фабио Фоньини – 5:7, 6:3, 7:5, 1:6, 6:4.

Его лучшим результатом на ТБШ был третий круг «Уимблдона»-2017. В воскресенье он сыграет со Стефаносом Циципасом.

№94 Хуан Пабло Варильяс победил Хуберта Хуркача – 3:6, 6:3, 7:6(3), 4:6, 6:2.

Это его первая победа над соперником из топ-15. На этом «Ролан Гаррос» Варильяс впервые выиграл матч в основной сетке «Больших шлемов». В четвертом круге встретится с Новаком Джоковичем.

№49 Томас Мартин Этчеверри победил Борну Чорича – 6:3, 7:6(5), 6:2.

До этого лучшим результатом Этчеверри на ТБШ был второй круг Australian Open-2023. В понедельник он поборется с Йошихито Нишиокой.

№35 прошел Маркоса Гирона – 6:2, 6:3, 6:7(7), 6:3.

До этого Харри добирался до второго круга на всех ТБШ, кроме « », но ни разу не проходил дальше. Его следующий соперник – Каспер Рууд.

№23 обыграл Тэйлора Фрица – 3:6, 6:3, 6:4, 7:5.

Для Серундоло это шестая победа в 13 матчах против соперников из топ-10. Его лучшим результатом на ТБШ был третий круг Australian Open-2023. В 1/8 финала он сыграет с Хольгером Руне.

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