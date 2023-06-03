Пять игроков ATP на РГ-2023 впервые вышли во вторую неделю ТБШ

Теги Ролан Гаррос ATP Николас Харри Себастьян Офнер Франсиско Серундоло Хуан Пабло Варильяс Томас Мартин Этчеверри Теннис

Пять игроков мужского тура на «Ролан Гаррос» впервые вышли во вторую неделю турниров «Большого шлема».

  • №118 Себастьян Офнер прошел Фабио Фоньини – 5:7, 6:3, 7:5, 1:6, 6:4.

 Его лучшим результатом на ТБШ был третий круг «Уимблдона»-2017. В воскресенье он сыграет со Стефаносом Циципасом.

  • №94 Хуан Пабло Варильяс победил Хуберта Хуркача – 3:6, 6:3, 7:6(3), 4:6, 6:2.

Это его первая победа над соперником из топ-15. На этом «Ролан Гаррос» Варильяс впервые выиграл матч в основной сетке «Больших шлемов». В четвертом круге встретится с Новаком Джоковичем.

  • №49 Томас Мартин Этчеверри победил Борну Чорича – 6:3, 7:6(5), 6:2.

До этого лучшим результатом Этчеверри на ТБШ был второй круг Australian Open-2023. В понедельник он поборется с Йошихито Нишиокой.

До этого Харри добирался до второго круга на всех ТБШ, кроме «Ролан Гаррос», но ни разу не проходил дальше. Его следующий соперник – Каспер Рууд.

Для Серундоло это шестая победа в 13 матчах против соперников из топ-10. Его лучшим результатом на ТБШ был третий круг Australian Open-2023. В 1/8 финала он сыграет с Хольгером Руне.

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4 комментария

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Vale1
Ответ Guillermo
Отлетят видимо все
Ну у Этчеверри шанс есть, да и Харри совсем недавно обыграл Рууда.
+2
0
+2
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Guillermo
Это ещё Дикий не пролез
+1
0
+1
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Buhmichael
Ну Харри и Серундоло случайными не выглядят.
0
0
0
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