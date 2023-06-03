Варильяс после выхода в 4-й круг РГ: «До 15-16 лет занимался футболом и теннисом. Но в теннисе лучше получалось, так что продолжил работать над ним. И вот я тут»

Хуан Пабло Варильяс ответил, что для Перу значит его выход в 4-й круг «Ролан Гаррос».

– Это очень здорово для моей страны. У нас не очень много профессиональных игроков. Может быть, профессиональный теннис – это не вариант в Перу.

Я хочу быть примером, что мы на такое способны, можем играть такие турниры. Если работать, сохранять дисциплину, стабильность, профессионализм и верить в себя, то это возможно.

Думаю, это поможет ребятам, которые мечтают стать профессиональными теннисистами. И покажет родителям, что, возможно, не стоит давить на детей и отправлять их в колледж или что-то такое.

– Вы сказали, что теннис в Перу не очень популярен. А как вы в него попали?

– Родители отправляли меня в летние лагеря. И там занимаются разными видами спорта. Там был теннис, и мне понравилось. Теннис и футбол.

До 15-16 лет я занимался этими видами. Но в теннисе лучше получалось, так что продолжил работать над ним. И вот я тут, – сказал 27-летний Варильяс на пресс-конференции.

В третьем круге он сыграет с Новаком Джоковичем.

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