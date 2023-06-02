Джокович — Варильяс прогноз на матч четвертого круга Roland Garros 2023

Теги Новак Джокович Ролан Гаррос Хуан Пабло Варильяс Теннис

Третья ракетка мужского мирового тенниса Новак Джокович в борьбе за выход в четвертьфинал Roland Garros поборется с перуанским теннисистом Хуаном Пабло Варильясом. Матч состоится 4 июня на центральном корте турнира имени Филиппа Шатрие, начало не ранее 13:15 по московскому времени.

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Сербский теннисист уже легенда, и мы с вами наверняка наблюдаем один из последних его сезонов. Начал он его весьма удачно, одержав в январе две победы на турнирах в Австралии. Вторая случилась на Australian Open, она стала для него 22-й на турнирах Большого шлема, и по этому показателю серб сравнялся с Рафаэлем Надалем. Безусловно, у него есть огромное желание стать рекордсменом, но пока об этом говорить рано, несмотря на его успехи в Париже. В каждом матче он побеждал в трех сетах, и если смотреть только на цифры, то они кажутся убедительными. Однако если рассматривать каждый его матч в отдельности, то везде победы давались ему с большим трудом. Из девяти сетов четыре были выиграны на тай-брейках. Но это, в том числе, говорит о колоссальном опыте Джоковича. Бороться ему приходилось не только с соперниками, но и с сильным ветром, который гуляет в эти дни в столице Франции, а также в публикой, которая периодически его освистывала. Тем не менее он справился с этим давлением.

Хуан Пабло Варильяс находится в конце первой сотни в мировом рейтинге, но как любой другой латиноамериканский теннисист любит и умеет играть на грунте. На Roland Garros они выстреливают довольно часто. Теперь пришел час перуанца, и для него это большой успех. Он впервые пробился в основную сетку турнира Большого шлема здесь во Франции в прошлом году, но уступил уже в первом круге. То же самое повторилось в январе 2023 года в Австралии, и вот теперь выход сразу в четвертый круг турнира. Для этого ему пришлось серьезно постараться. В каждом матче он играл пять сетов, по ходу каждого он проигрывал, но находил в себе силы и завершал его своей победой. В первом круге он уступал по сетам 0 – 2 китайскому теннисисту Шан Цзюньчэню, во втором с тем же счетом испанцу Роберто Баутиста-Агуту, в третьем поляку Хуберту Хуркачу 0 – 1. Логичный вопрос, хватит ли у перуанца сил на поединок с Джоковичем, тем более не в интересах серба его затягивать.

  • покрытие корта — грунт
  • рейтинг ATP Джоковича — 3
  • победы/поражения Джоковича в 2023 году — 23/4
  • победы/поражения Джоковича на грунте — 8/3
  • рейтинг ATP Варильяса — 94
  • победы/поражения Варильяса в 2023 году — 18/15
  • победы/поражения Варильяса на грунте — 16/12

Факты и статистика перед матчем Джокович — Варильяс

В пользу Новака Джоковича говорит его победная серия на турнирах Большого шлема, она составляет семнадцать матчей подряд. В свою очередь, Хуан Пабло Варильяс с учетом квалификационного турнира уже одержал на Roland Garros шесть побед подряд.

Статистика личных встреч Джокович — Варильяс

Ранее соперники не пересекались на теннисных турнирах, предстоящая встреча станет первой.

Прогноз на матч Джокович — Варильяс

В первый день матчей четвертого круга в мужской сетке на этот поединок разрыв в коэффициентах между спортсменами самый большой. Во-первых, затяжные поединки выматывают, во-вторых, сложно поверить, что Новак Джокович проиграет 94 ракетке мира. У Новака пока единственная проблема на турнире — большое количество невынужденных ошибок. Но об этом нужно уже будет думать перед четвертьфиналом, в данном случае вряд ли у серба возникнут проблемы. Букмекеры полностью на стороне третьей ракетки. Winline предлагает на победу Джоковича коэффициент 1,03, успех Варильяса оценивается коэффициентом 13,00.

Наш прогноз: победа Джоковича в трех сетах. Варильяс уже смог показать свой максимум, но Новак это совершенно иной уровень тенниса, при всем уважении к прежним соперникам перуанца. Вероятнее всего победа серба в трех сетах при тотале меньше 28,5.

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