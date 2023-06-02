Греческий теннисист, пятая ракетка мира Стефанос Циципас в матче четвертого круга Roland Garros 2023 встретится с австрийцем Себастьяном Офнером. Матч состоится 4 июня на стадионе имени Сюзанн Ленглен, начало не ранее 17:00 по московскому времени.

Стефаноса Циципаса можно считать поколением того же Алькараса, хотя и с небольшой натяжкой. Если первой ракетке мира 20 лет, то греку уже 24. Можно было бы сказать «еще», но четыре года разницы — это четыре года выступлений на разных турнирах и четыре года опыта. На мэйджорах у Циципаса пока не складывается. Большинство теннисистов тура могли бы позавидовать его результатам, но только не он сам. Стефанос дважды доходил до финалов турниров Большого шлема, в том числе и во Франции, но на его пути всегда становился Новак Джокович. На этот раз он может встретиться с сербом только в полуфинале, но для начала нужно обыграть Офнера, и это посильная задача, а затем, скорее всего, Алькараса. Верхняя часть сетки на турнире в этом году очень сложная. И полуфинал наверняка будет считаться скрытым финалом. Трудным получился у Стефаноса матч первого круга против Иржи Веселы их Чехии, пришлось сыграть четыре сета, и последний был выигран на тай-брейке, дальше у грека все было без больших проблем.

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Себастьяна Офнера в какой-то степени можно назвать открытием чемпионата. Ранее он никогда на турнирах Большого шлема не заходил дальше третьего раунда. Да и было это только единственный раз на Уимблдоне в 2017 году. Сейчас австрийцу пришлось выходить в основную сетку через сито квалификации. В основной сетке в каждом матче он был андердогом. Однако в первых двух кругах смог успешно пройти американских теннисистов. Сначала он обыграл Максима Кресси, а затем Себастьяна Корду, в обоих случаях в трех сетах. В третьем круге Офнер встречался с опытным итальянцем Фабио Фоньини и смог выиграть на характере. Матч затянулся на пять сетов, и Себастьян смог победить в нем. В этом сезоне Офнер выступал в основном на челленджерах, титулов ATP Tour в его карьере нет, а нынешняя строчка рейтинга для него самая высокая в карьере. Он уже смог прыгнуть выше головы, но теперь нужно совершать подвиг.

покрытие корта — грунт

рейтинг ATP Циципаса — 5

победы/поражения Циципаса в 2023 году — 34/2

победы/поражения Циципаса на грунте — 15/1

рейтинг ATP Офнера — 118

победы/поражения Офнера в 2023 году — 15/7

победы/поражения Офнера на грунте — 5/2

Факты и статистика перед матчем Циципас — Офнер

Циципас уже играл в финале турнира Большого шлема в этом году в Австралии, но в который раз уступил Джоковичу. В остальном титулов у Стефаноса пока в этом году нет. У Себастьяна Офнера были некоторые успехи на челленджерах, где он доходил даже до полуфинала, но все это были лишь локальные успехи.

Статистика личных встреч Циципас — Офнер

Между соперниками состоялась всего одна встреча. Произошла она еще шесть лет назад в Бельгии на турнире European Open в Антверпене. Матч проходил на харде и Циципас смог обыграть Офнера в трех сетах.

Прогноз на матч Циципас — Офнер

Сложно сказать, что может помешать Стефаносу одержать очередную победу. Несмотря на удачное выступление Офнера на турнире он представляется одним из самых слабых соперников, которые были у пятой ракетки мира здесь на кортах Ролан Гаррос. Матч должен заканчиваться убедительной победой грека. Более сложные соперники ждут его впереди. Букмекеры отдают Циципасу большое преимущество.

Winline предлагает на его победу коэффициент 1,05, выигрыш Офнера оценивается коэффициентом 9,80.

Наш прогноз: вряд ли мы увидим затяжной поединок. Себастьян окажет сопротивление, но его не хватит, чтобы заставить грека понервничать. Смело ставим на победу Циципаса и тотал меньше 31,5.

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