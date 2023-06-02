Стивенс о своих словах, что у Путинцевой «если не одна разводка, то другая»: «Вы же сегодня все видели? Ничего не сработало»

прокомментировала то, что однажды сказала про Юлию Путинцеву: «У нее если не одна разводка, то другая». Сегодня она обыграла представительницу Казахстана в третьем круге « » – 6:3, 3:6, 6:2.

«Вы же сегодня все видели? Ничего не сработало.

Она такая теннисистка. Всегда такой была – еще с юниоров. Это ее игра, ее стиль, ее вайб.

Нужно это принять, сосредотачиваться на себе. Нельзя смотреть на другую сторону корта. По-моему, у меня это хорошо получилось».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе