Касаткина о том, что Мирра Андреева хочет выиграть 25 ТБШ: «Я бы очень обрадовалась, если бы выиграла хотя бы один»

Теги Ролан Гаррос WTA Дарья Касаткина Мирра Андреева Теннис

Дарья Касаткина прокомментировала слова Мирры Андреевой, что она хочет выиграть 25 «Больших шлемов».

«Я бы очень обрадовалась, если бы выиграла хотя бы один (смеется). Очень обрадовалась. Победа на «Шлеме» – это, конечно, мечта каждого игрока. Я тут не исключение.

Кстати, вы увидите Мирру в нашем следующем влоге. Там она тоже не особо стеснялась. Вообще не стеснялась (смеется)».

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4 комментария

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Vale1
Ждем, чего там Мирра натворила))
Кстати.
"Источник — пресс-конференция Соболенко" - а при чем тут Арина?
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Мирослав Холод
я бы после этого записался на офп к Александру))
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Жертва ОФП брата Касаткиной
Ответ Мирослав Холод
я бы после этого записался на офп к Александру))
Не советую
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0
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