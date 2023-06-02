Касаткина о том, что Мирра Андреева хочет выиграть 25 ТБШ: «Я бы очень обрадовалась, если бы выиграла хотя бы один»
Дарья Касаткина прокомментировала слова Мирры Андреевой, что она хочет выиграть 25 «Больших шлемов».
«Я бы очень обрадовалась, если бы выиграла хотя бы один (смеется). Очень обрадовалась. Победа на «Шлеме» – это, конечно, мечта каждого игрока. Я тут не исключение.
Кстати, вы увидите Мирру в нашем следующем влоге. Там она тоже не особо стеснялась. Вообще не стеснялась (смеется)».
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Кстати.
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