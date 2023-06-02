Касаткина о том, что Мирра Андреева хочет выиграть 25 ТБШ: «Я бы очень обрадовалась, если бы выиграла хотя бы один»

прокомментировала слова , что она хочет выиграть 25 «Больших шлемов».

«Я бы очень обрадовалась, если бы выиграла хотя бы один (смеется). Очень обрадовалась. Победа на «Шлеме» – это, конечно, мечта каждого игрока. Я тут не исключение.

Кстати, вы увидите Мирру в нашем следующем влоге. Там она тоже не особо стеснялась. Вообще не стеснялась (смеется)».

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