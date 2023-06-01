Джокович о предмете на груди в матче с Фучовичем: «Команда доставляет мне невероятно эффективные нанотехнологии, чтобы я показывал максимум на корте»

Новак Джокович рассказал, что было у него на груди во время матча с Мартоном Фучовичем на «Ролан Гаррос».

«В детстве мне очень нравился Железный человек, так что я стараюсь ему подражать. Команда доставляет мне невероятно эффективные нанотехнологии, чтобы я показывал максимум на корте. Это главный секрет моей карьеры.

Если бы не это, я бы здесь, наверное, не сидел».

Джокович приклеил что-то на грудь и шутит про Железного человека и нанотехнологии. Что происходит?

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