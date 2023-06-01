Джокович о предмете на груди в матче с Фучовичем: «Команда доставляет мне невероятно эффективные нанотехнологии, чтобы я показывал максимум на корте»

Теги Новак Джокович Ролан Гаррос ATP Теннис

Новак Джокович рассказал, что было у него на груди во время матча с Мартоном Фучовичем на «Ролан Гаррос».

«В детстве мне очень нравился Железный человек, так что я стараюсь ему подражать. Команда доставляет мне невероятно эффективные нанотехнологии, чтобы я показывал максимум на корте. Это главный секрет моей карьеры.

Если бы не это, я бы здесь, наверное, не сидел».

Джокович приклеил что-то на грудь и шутит про Железного человека и нанотехнологии. Что происходит?

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

14 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Жертва ОФП брата Касаткиной
Камушек с боснийских пирамид или сербских магазинов на диване?🤣🤣
+14
-4
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
bobodo12
У нас таких много штучек. В "Пятёрочке" навыдавали..
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ярик01
Ответ Йенс Мустерманн
В детстве мне очень нравился Железный человек ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Срджан видно вместо воспитания сына в детстве заливался сливовицей. Ведь Тони Старк является, согласно комиксам, американским изобретателем и одновременно торговцем оружия, поставляющим его американской армии, что впоследствии бомбила Югославию и Сербию. Отсюда и весь этот винегрет в голове у акробата.
это что за "винегрет" в голове, если 2008 год первого появления гражданина в железке оказывается происходит до бомбежек Югославии и Сербии"
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ярик01
Минута эротики на sports.ru, вон, непрекрытые соски.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
S.Graf
Ответ Hardy
так что это?)
нано-барокамера, да-да. инфа сотка, из надёжных источников
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Hardy
так что это?)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
S.Graf
На этом месте должен быть мем. ВБасов (в роли бандита Стампа. наверное, так выглядит Йося Муся) задумчиво потирает подбородок и приговаривает:
- Где же у него кнопка ....
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вегетарианец_
Знатный троллинг от Новака, у хейтеров полыхнуло.))
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sashati
Главное верить и все получится, вроде просто, но не каждому..
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий