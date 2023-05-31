Анна Блинкова: «В октябре я выиграла награду – самая неожиданная чемпионка 2022-го»

Теги Ролан Гаррос WTA Анна Блинкова Теннис

Анна Блинкова прокомментировала свой путь с начала прошлого сезона. Она выпала из топ-100, но в октябре из квалификации взяла первый титул WTA, а за последние недели вышла в финал в Страсбурге и впервые обыграла теннисистку топ-5.

«По-моему, в октябре я выиграла награду – самая неожиданная чемпионка 2022-го (улыбается).

В начале года я стояла 160-й в мире, мне приходилось играть турниры ITF, и все матчи там были сложными. Многие я выигрывала в трех сетах, 7:5 в решающем, в борьбе. И каждый день мы с командой работали над моим теннисом.

Меня научили, что моей целью должен быть ежедневный прогресс. А в матчах я просто боролась, выкладывалась. Больше ничего.

Прошлый год был неровным. Летом я играла не очень, у меня были сомнения, я сосредотачивалась на результатах, а это мне никогда не помогает.

Но когда я научилась жить настоящим, сосредотачиваться на каждом розыгрыше и просто выкладываться, то и результаты стали лучше».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий