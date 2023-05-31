Анна Блинкова: «В октябре я выиграла награду – самая неожиданная чемпионка 2022-го»

прокомментировала свой путь с начала прошлого сезона. Она выпала из топ-100, но в октябре из квалификации взяла первый титул , а за последние недели вышла в финал в Страсбурге и впервые обыграла теннисистку топ-5.

«По-моему, в октябре я выиграла награду – самая неожиданная чемпионка 2022-го (улыбается).

В начале года я стояла 160-й в мире, мне приходилось играть турниры , и все матчи там были сложными. Многие я выигрывала в трех сетах, 7:5 в решающем, в борьбе. И каждый день мы с командой работали над моим теннисом.

Меня научили, что моей целью должен быть ежедневный прогресс. А в матчах я просто боролась, выкладывалась. Больше ничего.

Прошлый год был неровным. Летом я играла не очень, у меня были сомнения, я сосредотачивалась на результатах, а это мне никогда не помогает.

Но когда я научилась жить настоящим, сосредотачиваться на каждом розыгрыше и просто выкладываться, то и результаты стали лучше».

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