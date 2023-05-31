Гарсия о том, что упустила сет и брейк против Блинковой: «Я знаю, что мне нужно делать на корте, но начинаю бояться, что у меня не получится»

прокомментировала поражение от во втором круге « ». Пятая ракетка мира вела сет и брейк, но проиграла – 4:6, 6:3, 7:5.

«В начале матча я принимала хорошие решения, била сильно, мяч летел быстро. А потом я стала пассивна, позволила ей захватить инициативу. Стала отталкиваться от того, что она делает.

Уже не могла читать игру и не могла вырваться из этой плохой динамики.

Сейчас я не могу объяснить, почему так произошло, – точно так же, как на корте не могла объяснить. И со мной такое уже бывало.

Я знаю, что мне нужно делать на корте, но начинаю бояться, что у меня не получится. И я начинаю ошибаться, бить слишком коротко».

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