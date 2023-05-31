Коккинакис впервые с 2015-го вышел в 3-й круг РГ и после матча схватился за пах

Теги Ролан Гаррос ATP Танаси Коккинакис Теннис

Танаси Коккинакис во втором круге «Ролан Гаррос» обыграл чемпиона-2015 Стэна Вавринку – 3:6, 7:5, 6:3, 6:7(4), 6:3. Матч продолжался больше четырех с половиной часов.

Австралиец вышел в третий круг «Ролан Гаррос» впервые с 2015 года. Кроме того, он впервые с РГ-2015 выиграл пятисетовый матч – прервал серию из четырех таких поражений.

После матча он упал на корт и схватился за пах.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Великий Алонсо
Ответ S.Graf
Типа, "привет Донне"?
Кирьоса просто вспомнил
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Maratik1982
Ответ S.Graf
Типа, "привет Донне"?
нет, Соболеву
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Максаков
Ответ S.Graf
Кто это?
блогер какой-то, наверно
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
S.Graf
Типа, "привет Донне"?
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Hardy
эх, Стэн(
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Typizza
The Kokk 💪👍🔥
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Typizza
Ответ S.Graf
Кто это?
коммунист)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий