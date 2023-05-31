Коккинакис впервые с 2015-го вышел в 3-й круг РГ и после матча схватился за пах

во втором круге « » обыграл чемпиона-2015 – 3:6, 7:5, 6:3, 6:7(4), 6:3. Матч продолжался больше четырех с половиной часов.

Австралиец вышел в третий круг «Ролан Гаррос» впервые с 2015 года. Кроме того, он впервые с РГ-2015 выиграл пятисетовый матч – прервал серию из четырех таких поражений.

После матча он упал на корт и схватился за пах.

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