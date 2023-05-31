Стефанос Циципас: «В теннисе нужна психологическая устойчивость «морского котика», физическая подготовка и легкие марафонца. Мощь футболиста»

Стефанос Циципас пофилософствовал на тему тенниса.

– Мы знаем, что вы много думаете о теннисе и всегда стараетесь прибавлять и выигрывать титулы. Насколько сложный теннис и насколько он простой?

– Да (улыбается). Хороший вопрос.

Для некоторых теннис может быть очень сложным – особенно для тех, у кого стакан наполовину пуст, а не полон.

Это настрой. Все зависит от того, как ты тренируешься, от твоего подхода. Бывают моменты, когда кажется, что нужно покорять огромную гору – и у меня были такие этапы.

И были другие этапы, когда казалось, что все идет без усилий, так просто, и что игра – это сплошное наслаждение. Мне доставляло удовольствие разбираться в проблемах.

Ведь теннис – это и есть решение проблем: что у тебя получается, где твои сильные стороны, как можно преодолеть сложные условия и моменты.

Это то, над чем я хочу сосредотачиваться, потому что прекрасно, когда ты можешь играть легко, забивать невероятные виннерсы, выходить к сетке, подавать эйсы, забивать невероятные приемы – играть в теннис, который вызывает экстаз. Чтобы все казалось чертовски просто – как играл Роджер Федерер.

Большинству это не понять, потому что так играть очень непросто. И я читал книгу Рафы, и он там говорит, что понимает многих игроков, потому что он показывает, что все это могут. А вот точность Федерера сложно воспроизвести.

– Как вы определяете теннисный матч? Какие силы в нем участвуют? Ведь это не просто два игрока, которые бьют по мячу.

– Психологическое состояние – это самое важное во время игры. И это начинается за пределами корта. Если ты выходишь на корт в состоянии покоя и баланса, то это уже большое преимущество.

Конечно, есть техническая сторона, влияют внешние силы. Но я считаю, что умение справляться с моментами наивысшего давления – это то, что обеспечит тебе хорошую карьеру в теннисе.

Нужна психологическая устойчивость «морского котика», физическая подготовка и легкие марафонца. Мощь футболиста. Нужно очень много компонентов, чтобы создать невероятного игрока, который будет неудержим.

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