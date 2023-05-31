Свитолина о вчерашнем матче Монфиса: «Я кричала в гостинице. Так что если кто-то слышал, это я так болела»

Теги Гаэль Монфис Ролан Гаррос ATP WTA Элина Свитолина Теннис

Элина Свитолина рассказала, смотрела ли вчерашний матч своего мужа Гаэля Монфиса в первом круге «Ролан Гаррос». Он выиграл в пяти сетах, отыгравшись с 0:4 в решающем. Матч закончился в районе полуночи, а сегодня он был на ее матче, который начался в 11 утра.

«Я смотрела Гаэля, но не на стадионе – кричала в гостинице. Так что если кто-то слышал, это я так болела.

Это был невероятный матч. Не знаю, что он здесь делает – должен отдыхать. Но я очень ему благодарна, что он пришел меня поддержать».

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1 комментарий

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sashati
Кричала и потом била сковородкой за потраченные нервы)
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