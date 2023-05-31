Свитолина о вчерашнем матче Монфиса: «Я кричала в гостинице. Так что если кто-то слышал, это я так болела»

рассказала, смотрела ли вчерашний матч своего мужа в первом круге « ». Он выиграл в пяти сетах, отыгравшись с 0:4 в решающем. Матч закончился в районе полуночи, а сегодня он был на ее матче, который начался в 11 утра.

«Я смотрела Гаэля, но не на стадионе – кричала в гостинице. Так что если кто-то слышал, это я так болела.

Это был невероятный матч. Не знаю, что он здесь делает – должен отдыхать. Но я очень ему благодарна, что он пришел меня поддержать».

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