Елена Рыбакина: «У меня две собаки. И я всегда рада, когда получается с ними увидеться, погулять»

Теги WTA Елена Рыбакина Теннис

Елена Рыбакина прокомментировала любовь к животным.

– Мы знаем, что вы любите животных. Можете сказать, что в животных вам нравится? На какое животное вы похожи движением на корте? И насколько важно для развития теннисной карьеры развивать животные инстинкты?

– Отличный вопрос (улыбается).

Я не знаю, какое животное назвать. Я просто люблю животных – у меня две собаки. И я всегда рада, когда получается с ними увидеться, погулять.

А по второй части вопроса – не знаю, как какое животное я двигаюсь (улыбается).

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tima_Milan
Елена Собакина: У меня две рыбки
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Великий Алонсо
Ответ Мирослав Холод
Мужик есть ?
А что, тебе не хватает?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Йенс Мустерманн
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
У Фокины четыре кошки.
🐈🐈🐈🐈
https://i.ibb.co/4KxSKVz/Fx-UNEx-MWAAMk-Bb-Q.jpg
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Монсеньор Мартинес
Ответ Великий Алонсо
А что, тебе не хватает?
Неплохо, Алонса, неплохо
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tima_Milan
Ответ Йенс Мустерманн
У Фокины четыре кошки. 🐈🐈🐈🐈 https://i.ibb.co/4KxSKVz/Fx-UNEx-MWAAMk-Bb-Q.jpg
Этож мужик, а не Фокина ))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий