Елена Рыбакина: «У меня две собаки. И я всегда рада, когда получается с ними увидеться, погулять»
Елена Рыбакина прокомментировала любовь к животным.
– Мы знаем, что вы любите животных. Можете сказать, что в животных вам нравится? На какое животное вы похожи движением на корте? И насколько важно для развития теннисной карьеры развивать животные инстинкты?
– Отличный вопрос (улыбается).
Я не знаю, какое животное назвать. Я просто люблю животных – у меня две собаки. И я всегда рада, когда получается с ними увидеться, погулять.
А по второй части вопроса – не знаю, как какое животное я двигаюсь (улыбается).
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