Норри о претензиях Джоковича в Риме: «Он опоздал на матч, мне ничего не сказал и не извинился»

Кэмерон Норри прокомментировал претензии Новака Джоковича после их матча в Риме.

Норри ответил, что Джокович опоздал на матч – потому что до него был у физиотерапевта.

«Он хотел еще поработать с физио. Матч должен был начаться в 11 утра, а мы вышли на 11-12-13 минут позже. Его это вообще не напрягло.

Мне он ничего не сказал и не извинился. Я спросил судью, нормально ли это. Мне ответили: «Да, все по правилам. После 15 минут его дисквалифицируют». Я сказал: «Ладно». И продолжил разминаться.

Я никогда такого не видел, но, по их словам, это по правилам.

Я не думаю, что кричал ему в лицо. Я во всех матчах довольно шумный. Для меня это был обычный матч.

Медицинский перерыв я взял, потому что меня немного беспокоило бедро. Правила позволяют. И если ему нужно было к физио на 10 минут перед матчем, это тоже по правилам. Я об этом не знал, но теперь знаю.

Обычно я довольно пунктуальный. Так что мне трудно это понять».

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