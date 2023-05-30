Норри о претензиях Джоковича в Риме: «Он опоздал на матч, мне ничего не сказал и не извинился»

Теги Новак Джокович ATP Кэмерон Норри Теннис

Кэмерон Норри прокомментировал претензии Новака Джоковича после их матча в Риме.

Норри ответил, что Джокович опоздал на матч – потому что до него был у физиотерапевта.

«Он хотел еще поработать с физио. Матч должен был начаться в 11 утра, а мы вышли на 11-12-13 минут позже. Его это вообще не напрягло.

Мне он ничего не сказал и не извинился. Я спросил судью, нормально ли это. Мне ответили: «Да, все по правилам. После 15 минут его дисквалифицируют». Я сказал: «Ладно». И продолжил разминаться.

Я никогда такого не видел, но, по их словам, это по правилам.

Я не думаю, что кричал ему в лицо. Я во всех матчах довольно шумный. Для меня это был обычный матч.

Медицинский перерыв я взял, потому что меня немного беспокоило бедро. Правила позволяют. И если ему нужно было к физио на 10 минут перед матчем, это тоже по правилам. Я об этом не знал, но теперь знаю.

Обычно я довольно пунктуальный. Так что мне трудно это понять».

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7 комментариев

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kyckoba
О том, как пробил в Джоковича мячом, тактично умолчал..
+8
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N.S.A.8.5
Оба правила не нарушали, но претензии друг к другу имеют
+5
-1
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Dym86
Ну вот Норри прокачался и теперь знает ещё один способ как выбесить соперника :)
+4
-2
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Helga Kl
Кэмчик уже не первый раз лажается незнанием правил
+6
-4
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Sincere
Значит на 15 минут можно опаздывать, прям как в универе считалось. ждем препода 15 минут, и если он не пришел - то валим)
+2
0
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Typizza
Вот и ответочка
+2
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