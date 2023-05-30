Мирра Андреева о школе: «Я довольно хорошо учусь. Не буду врать, но химия идет очень плохо, я в ней ничего не понимаю»

Мирра Андреева ответила на вопросы о школе и происхождении своего имени.

– У меня несколько вопросов. Какие предметы вы изучали в школе и закончили ли вы школу? И еще о вашем имени. Мирра – индийское имя, поэтому интересно...

– Я не знала, что Мирра – это индийское имя. Не знаю. На самом деле, нужно спросить об этом мою маму, потому что она выбрала для нас [с сестрой] имена. Я не знала, но выясню вечером, может, оно что-то означает.

– Это знаменитая индийская поэтесса.

– Правда? Если честно, я не знала. Обязательно выясню вечером.

Что касается школы, то я учусь онлайн в русской школе. Если честно, я довольно хорошо учусь (улыбается). Не буду врать, но химия идет очень плохо, я в ней ничего не понимаю.

А так, обычные предметы, математика, английский. Надеюсь, с этим у меня все не так плохо.

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