Мирра Андреева о школе: «Я довольно хорошо учусь. Не буду врать, но химия идет очень плохо, я в ней ничего не понимаю»

Теги WTA Мирра Андреева Теннис

Мирра Андреева ответила на вопросы о школе и происхождении своего имени.

– У меня несколько вопросов. Какие предметы вы изучали в школе и закончили ли вы школу? И еще о вашем имени. Мирра – индийское имя, поэтому интересно...

– Я не знала, что Мирра – это индийское имя. Не знаю. На самом деле, нужно спросить об этом мою маму, потому что она выбрала для нас [с сестрой] имена. Я не знала, но выясню вечером, может, оно что-то означает.

– Это знаменитая индийская поэтесса.

– Правда? Если честно, я не знала. Обязательно выясню вечером.

Что касается школы, то я учусь онлайн в русской школе. Если честно, я довольно хорошо учусь (улыбается). Не буду врать, но химия идет очень плохо, я в ней ничего не понимаю.

А так, обычные предметы, математика, английский. Надеюсь, с этим у меня все не так плохо.

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7 комментариев

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19Балдерис
для спортсмена химия это второй предмет после физкультуры))))
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cccp1
это не обязательно индийское имя. оно у многих народностей встречается.
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Dmitry Aqf
Всегда казалось, что Мирра - славянское имя.
+3
-2
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Михаил Пригода
Ответ sashati
Химия нужный предмет, как разбавлять спирт, приготовление шашлыка, окраска волос и химчистка - это все она!
в школе учат как разбавлять спирт? а вообще химия это интереснейший предмет в школе, особенно органическая, как из 4 элементов периодической таблицы существует миллионы различных веществ от полезных человеку до ядовитых и смертельных
+2
-1
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sashati
Химия нужный предмет, как разбавлять спирт, приготовление шашлыка, окраска волос и химчистка - это все она!
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N.S.A.8.5
Главное английский знаешь
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nick-basil
По химии нужен нормальный учитель, который объяснит принципы. С этим всегда были проблемы.
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