Синнер о том, что его поддерживают болельщики в костюмах морковок: «У меня рыжие волосы, и раньше я ел на корте много моркови»

Янник Синнер высказался о группе своих болельщиков в костюмах морковок.

Они называют себя Carota Boys, т. е. «морковные ребята». Впервые они поддерживали Синнера на «Мастерсе» в Риме, а теперь приехали на «Ролан Гаррос».

«Я понятия не имею, откуда они. Когда я вышел на корт, то подумал: «Хорошо, добро пожаловать, ребята. Очень приятно вас здесь увидеть!»

У меня рыжие волосы, и в Вене [в 2019-м] я ел много моркови. У них отличное название!»

Фото: инстаграм Carota Boys.

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