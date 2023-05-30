Синнер о том, что его поддерживают болельщики в костюмах морковок: «У меня рыжие волосы, и раньше я ел на корте много моркови»

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Янник Синнер высказался о группе своих болельщиков в костюмах морковок.

Они называют себя Carota Boys, т. е. «морковные ребята». Впервые они поддерживали Синнера на «Мастерсе» в Риме, а теперь приехали на «Ролан Гаррос».

 «Я понятия не имею, откуда они. Когда я вышел на корт, то подумал: «Хорошо, добро пожаловать, ребята. Очень приятно вас здесь увидеть!»

У меня рыжие волосы, и в Вене [в 2019-м] я ел много моркови. У них отличное название!»

Фото: инстаграм Carota Boys.

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3 комментария

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Kironbet
Очень оригинальные поклонники, однозначно приятно видеть такое!😊
+3
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+3
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Helga Kl
Ответ Kironbet
Очень оригинальные поклонники, однозначно приятно видеть такое!😊
только зашла написать, это очень прикольно и позитивно!)
+2
0
+2
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Россия будет свободной
итальянцы пишут в комментариях, что раньше Зиннер постоянно в перерывах ел морковь, но над ним стали подшучивать - и он перестал )

кушать он их перестал - но к имиджу прилипло намертво )
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