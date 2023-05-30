Краинович намекнул, что скоро может завершить карьеру

Филип Краинович рассказал о проблемах, которые испытывает на корте.

В этом году у него семь побед в 22 матчах. Он проиграл четыре матча подряд, в том числе в первом круге «Ролан Гаррос» Фрэнсису Тиафу – 3:6, 4:6, 2:6.

«В начале матча мне в горло попал мяч. Это немного помешало, но проиграл я не поэтому. У меня в карьере черная полоса, которая никак не закончится, и мне трудно все это пережить. В голове всплывают самые разные мысли... Скоро я сделаю объявление, связанное с карьерой, возможно, неожиданное, но скоро все узнаю, о чем речь.

Чтобы продолжать играть, нужна еще более упорная работа, мотивация, команда. Я уже давно запутался и очень несчастен на корте. Повторюсь, побеждать становится все труднее. Моя агрессивная игра пропала. Я сам не свой на корте, и все это начинает меня сильно беспокоить.

Я думал сделать перерыв, но возраст не позволяет. Мне 31 год. Возвращаться после долгого перерыва будет все труднее, поскольку я опускаюсь в рейтинге. Мне пришлось бы играть более мелкие турниры, а я к этому не готов. Думаю, из контекста вы поняли, о чем я скоро объявлю».

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