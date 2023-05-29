Оже-Альяссим после поражения от Фоньини: «Вчера ночью я заболел и почти не спал. Всю ночь мне было плохо»

Феликс Оже-Альяссим прокомментировал поражение от Фабио Фоньини на старте «Ролан Гаррос».

Канадец уступил итальянцу 4:6, 4:6, 3:6.

– Тяжелый день. Могли ли бы вы рассказать, как ваше физическое состояние, плечо и все остальное?

– Да, плечо не в порядке, но сегодня дело не в этом. Вчера ночью я заболел и почти не спал. Всю ночь мне было плохо. Такие дела.

Проснувшись утром, я пытался прийти в себя, но болезнь не отпускала. Вы можете поверить – я заболел за день до матча...

Я пытался размяться, узнал у доктора, что можно сделать, но после одного сета все тело начало сводить судорогами, и я не мог больше двигаться.

Я не был уверен, стоит ли мне сняться или лучше продолжать. Да, это тяжело, но все нормально. Я просто должен выздороветь.

– Но с плечом все в порядке?

– Не сказал бы. Тоже так себе. Я играл на обезболивающих и старался адаптироваться. Но и оно наверняка поправится.

– На ситуацию с плечом влияют тяжелые мячи?

– Не знаю. В прошлом году были те же мячи – проблем с ними не было. Мне действительно нравятся эти мячи, и после Рима я тренировался с ними неделю.

Затем я поехал в Лион, и там у меня начались проблемы. Про себя я подумал: может, это мячи? Но потом понял, что нет, потому что в прошлом году такого не было. Да, это что-то другое.

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