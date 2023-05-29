Пэр о мячах, которыми играют на «Ролан Гаррос»: «Это мусор, они не выдерживают даже гейма»

Бенуа Пэр прокомментировал жалобы на мячи Wilson, которыми играют на «Ролан Гаррос».

Француз в первом круге уступил Кэмерону Норри – 5:7, 6:4, 6:3, 1:6, 4:6.

– Несколько игроков жаловались на качество мячей. Вы с ними согласны?

– Это смешно. Они увеличиваются в размере через две секунды. Новые мячи не выдерживают даже гейма. Эти мячи – мусор.

Я проиграл не из-за этого, но нельзя играть такими мячами. Ты не можешь атаковать, не можешь идти вперед, не можешь подавать эйсы. Это другой стиль тенниса, больше заточенный под физику. Вопрос лишь в том, кто сможет дольше удерживать мяч в корте.

Моя игра основана на подаче и активных действиях, но мяч просто не двигался. Это ужасно. Моя игра основана на подаче. Приходилось сильно бить по каждому мячу, потому что он не двигался.

Это ужасно. «Ролан Гаррос» – один из величайших турниров в мире, а мы играем этими дурацкими мячами.

Но, конечно, это не отменяет того факта, что я проиграл. Причина не в этом – просто Кэмерон был лучше меня. Но мы провели отличный матч. Жаль, что такими мячами.

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