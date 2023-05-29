Норри оштрафовали на очко за стоны в матче против Пэра

поспорил с судьей в первом круге « » против .

При счете 1:1, 30:30 во втором сете британца оштрафовали на очко за помеху.

Судья на вышке Нико Хелверт объяснил, что, по его мнению, Норри крикнул «да», празднуя потенциальный виннерс после форхенда по линии, и помешал Пэру ответить.

Судья: «Я расцениваю ваш крик как помеху».

Норри: «Я просто стонал, разве нет?»

Судья: «Раньше вы не стонали. Мне показалось, что вы сказали «да». Я могу ошибаться, но...»

За счет этого решения Пэр повел на подаче соперника и в итоге сделал брейк.

Матч закончился со счетом 7:5, 4:6, 3:6, 6:1, 6:4 в пользу Норри.

Крики реально полезны в теннисе: усиливают удары на 3,8%, отвлекают соперников. Ученые сравнивают их с брачным ревом оленей

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