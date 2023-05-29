Норри оштрафовали на очко за стоны в матче против Пэра
Кэмерон Норри поспорил с судьей в первом круге «Ролан Гаррос» против Бенуа Пэра.
При счете 1:1, 30:30 во втором сете британца оштрафовали на очко за помеху.
Судья на вышке Нико Хелверт объяснил, что, по его мнению, Норри крикнул «да», празднуя потенциальный виннерс после форхенда по линии, и помешал Пэру ответить.
Судья: «Я расцениваю ваш крик как помеху».
Норри: «Я просто стонал, разве нет?»
Судья: «Раньше вы не стонали. Мне показалось, что вы сказали «да». Я могу ошибаться, но...»
За счет этого решения Пэр повел на подаче соперника и в итоге сделал брейк.
Матч закончился со счетом 7:5, 4:6, 3:6, 6:1, 6:4 в пользу Норри.
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