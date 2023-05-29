Шварцман отыгрался с 0:2 по сетам и прервал серию из пяти поражений

Теги Ролан Гаррос Диего Шварцман Теннис

Диего Шварцман вышел во второй круг «Ролан Гаррос», победив Бернабе Сапату Мирралеса – 1:6, 6:7(5), 6:2, 6:0, 6:4.

Он провел 15-й и выиграл восьмой пятисетовик в карьере. 

Шварцман третий раз в карьере ушел со счета 0:2 по сетам (при 23 поражениях в матчах, где он проиграл первые два сета).

Аргентинец прервал серию из пяти поражений, которая началась в Барселоне. В этом году у него шесть побед в 17 матчах.

Теперь он поборется с Нуну Боржесом.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
эш максимыч
что с ним случилось? почему все плохо?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Латышов
Ответ эш максимыч
что с ним случилось? почему все плохо?
https://www.sports.ru/tennis/1114886784-shvarczman-o-neudachnom-nachale-sezona-otecz-provel-tri-nedeli-v-bolni.html
Из последнего.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий