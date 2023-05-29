Шварцман отыгрался с 0:2 по сетам и прервал серию из пяти поражений

вышел во второй круг « », победив Бернабе Сапату Мирралеса – 1:6, 6:7(5), 6:2, 6:0, 6:4.

Он провел 15-й и выиграл восьмой пятисетовик в карьере.

Шварцман третий раз в карьере ушел со счета 0:2 по сетам (при 23 поражениях в матчах, где он проиграл первые два сета).

Аргентинец прервал серию из пяти поражений, которая началась в Барселоне. В этом году у него шесть побед в 17 матчах.

Теперь он поборется с Нуну Боржесом.

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