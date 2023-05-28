Зверев расстался с тренером: «Возникли разногласия по поводу того, как я должен играть после травмы»

Экс-вторая ракетка мира прекратил сотрудничество с тренером Серхи Бругерой. Они с двукратным чемпионом « » перестали работать после «Мастерса» в Мадриде.

«Между моим отцом, мной и им возникли разногласия по поводу того, как я должен играть после травмы», – объяснил Зверев.

Пока неизвестно, кто заменит Бругеру в команде немца. Его главным тренером остается его отец Александр-старший, но, по словам немца, «моложе он не становится».

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