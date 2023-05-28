Зверев расстался с тренером: «Возникли разногласия по поводу того, как я должен играть после травмы»
Экс-вторая ракетка мира Александр Зверев прекратил сотрудничество с тренером Серхи Бругерой. Они с двукратным чемпионом «Ролан Гаррос» перестали работать после «Мастерса» в Мадриде.
«Между моим отцом, мной и им возникли разногласия по поводу того, как я должен играть после травмы», – объяснил Зверев.
Пока неизвестно, кто заменит Бругеру в команде немца. Его главным тренером остается его отец Александр-старший, но, по словам немца, «моложе он не становится».
Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе
7 комментариев