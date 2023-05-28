Зверев расстался с тренером: «Возникли разногласия по поводу того, как я должен играть после травмы»

Теги ATP Серхи Бругера Александр Зверев Теннис

Экс-вторая ракетка мира Александр Зверев прекратил сотрудничество с тренером Серхи Бругерой. Они с двукратным чемпионом «Ролан Гаррос» перестали работать после «Мастерса» в Мадриде.

«Между моим отцом, мной и им возникли разногласия по поводу того, как я должен играть после травмы», – объяснил Зверев.

Пока неизвестно, кто заменит Бругеру в команде немца. Его главным тренером остается его отец Александр-старший, но, по словам немца, «моложе он не становится».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alekster
Саша со Степашей - два сапога пара) и оба левые)) интересно долго они еще с папками будут тренить? 🤔
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антон Тимофеев
Хорошо, хоть Медведева не отец тренирует))))))
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антон Тимофеев
Ответ Евгений Фабиянчук
при этом разница колоссальная - Саша всё же гигачад в сравнении со Стёпкой)
Угу. Надо бы еще Алькарасу с папкой повыступать))) А то ишь, с Ферреро...Ты вот, попробуй, с отцом Шлемы повыигрывай)) Так сказать, поиграй в теннис на сложном уровне)))
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
nicckk
это уже который тренер то?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Евгений Фабиянчук
Ответ Антон Тимофеев
Хорошо, хоть Медведева не отец тренирует))))))
при том, что папка там интересный))
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антон Тимофеев
Ответ Евгений Фабиянчук
при том, что папка там интересный))
Ну, так он, похоже, самый адекватный из этой троицы пап(Зверев-Медведев-Циципас), поэтому и не мешает сыну)))
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Евгений Фабиянчук
Ответ Alekster
Саша со Степашей - два сапога пара) и оба левые)) интересно долго они еще с папками будут тренить? 🤔
при этом разница колоссальная - Саша всё же гигачад в сравнении со Стёпкой)
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий