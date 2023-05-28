Эрика Андреева стала лаки-лузером «Ролан Гаррос»

Теги Ролан Гаррос WTA Анна Калинская Эрика Андреева Теннис

18-летняя Эрика Андреева выступит на «Ролан Гаррос».

Она стала лаки-лузером после того, как из-за травмы снялась Анна Калинская.

Андреева второй раз сыграет в основной сетке взрослого «Большого шлема». Она уже участвовала в US Open-2022, но на старте турнира уступила Петре Квитовой.

В первом круге Андреева поборется с Эммой Наварро.

16-летняя сестра Андреевой Мирра пробилась в основную сетку через квалификацию. Она встретится с Элисон Риск.

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11 комментариев

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Кот под ногами майора
Надеюсь, Эрика воспользуется шансом
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Асхат К
Это очень хорошо! Конечно, младшая лучшие результаты показывает, но всё же надеюсь что будет уверенно идти по сетке, вплоть до победы над Свентек в четвёртом круге!)
+11
-2
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Leo Bonart
Для Осорио проигрыш квалификации становится эпическим
+6
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Mira Val
Удачи сестричкам!
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Светлана Менова
Удаче второй сестричке!
+4
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Arti22
финал Эрика против Мирры
+3
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Ivan Prokofiev
Всё-таки сестры наконец-то сыграют вдвоём на одном турнире в основе, как и сестры Фрухвиртовы
+2
0
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Ivan Prokofiev
Камила Осорио ещё может сыграть на турнире, если кто-то снимется ещё до среды
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инок
Удачи Эрике - но шансов обыграть в первом раунде американку Наварро у неё, думаю, не слишком много. Вот Калинская шла бы фаворитом матча. Здоровая Калинская...
+3
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Великий Алонсо
Эрика слабая пока что, если Наварро обыграет уже хорошо, дальше 2 круга не пройдёт
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-1
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