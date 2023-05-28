Эрика Андреева стала лаки-лузером «Ролан Гаррос»
18-летняя Эрика Андреева выступит на «Ролан Гаррос».
Она стала лаки-лузером после того, как из-за травмы снялась Анна Калинская.
Андреева второй раз сыграет в основной сетке взрослого «Большого шлема». Она уже участвовала в US Open-2022, но на старте турнира уступила Петре Квитовой.
В первом круге Андреева поборется с Эммой Наварро.
16-летняя сестра Андреевой Мирра пробилась в основную сетку через квалификацию. Она встретится с Элисон Риск.
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