Эрика Андреева стала лаки-лузером «Ролан Гаррос»

18-летняя выступит на « ».

Она стала лаки-лузером после того, как из-за травмы снялась .

Андреева второй раз сыграет в основной сетке взрослого «Большого шлема». Она уже участвовала в US Open-2022, но на старте турнира уступила Петре Квитовой.

В первом круге Андреева поборется с Эммой Наварро.

16-летняя сестра Андреевой Мирра пробилась в основную сетку через квалификацию. Она встретится с Элисон Риск.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе