Хольгер Руне: «Тренировался с Рублевым. В первом сете держал хороший уровень, а во втором чуть сдал – и бум, он меня убил»
Хольгер Руне рассказал, что требуется, чтобы быть топ-игроком.
«Это непросто, поверьте. Нужно очень много работать. Если прекращаешь работать, тебе крышка, бум. И нужно поддерживать высокий уровень каждый раз, когда выходишь на корт.
Например, сегодня я тренировался с Рублевым. В первом сете держал хороший уровень, а во втором чуть сдал – и бум, он меня убил. Нужно уметь удерживать уровень и даже поднимать».
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