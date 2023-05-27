Хольгер Руне: «Тренировался с Рублевым. В первом сете держал хороший уровень, а во втором чуть сдал – и бум, он меня убил»

Теги ATP Хольгер Руне Теннис

Хольгер Руне рассказал, что требуется, чтобы быть топ-игроком.

«Это непросто, поверьте. Нужно очень много работать. Если прекращаешь работать, тебе крышка, бум. И нужно поддерживать высокий уровень каждый раз, когда выходишь на корт.

Например, сегодня я тренировался с Рублевым. В первом сете держал хороший уровень, а во втором чуть сдал – и бум, он меня убил. Нужно уметь удерживать уровень и даже поднимать».

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6 комментариев

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Жечка Дырова
Идеально описал финал в Монте-Карло)
+22
-1
+21
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Sincere
описал любой свой матч с Рублевым😂
+5
-2
+3
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LeNok
Хольгер конечно пока слишком волнообразно проводит матчи..Прекрасный отрезок сменяется кучей ошибок
+2
0
+2
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Сергей Орлов
Бум-бум.
+2
0
+2
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Робик Аутист Август
Ответ Сергей Орлов
Бум-бум.
Marijuana
0
0
0
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