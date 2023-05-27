Хольгер Руне: «Тренировался с Рублевым. В первом сете держал хороший уровень, а во втором чуть сдал – и бум, он меня убил»

Хольгер Руне рассказал, что требуется, чтобы быть топ-игроком.

«Это непросто, поверьте. Нужно очень много работать. Если прекращаешь работать, тебе крышка, бум. И нужно поддерживать высокий уровень каждый раз, когда выходишь на корт.

Например, сегодня я тренировался с Рублевым. В первом сете держал хороший уровень, а во втором чуть сдал – и бум, он меня убил. Нужно уметь удерживать уровень и даже поднимать».

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