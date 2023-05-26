Мирра Андреева об отношениях с Эрикой: «Как и все сестры, раньше мы часто ссорились из-за мелочей. А теперь очень ценим друг друга»

16-летняя Мирра Андреева надеется, что ее сестра выйдет в основную сетку «Ролан Гаррос».

18-летняя Эрика сегодня поборется с Ольгой Данилович.

«Как и любая сестра, я хочу, чтобы она выиграла. Я очень переживаю, когда она играет. Если мы обе попадем в основную сетку, это будет замечательно.

Мы мечтаем вместе сыграть на большом турнире.

Как и все сестры, раньше мы часто ссорились из-за мелочей, например, из-за пульта от телевизора, кто переключит канал. Теперь, когда мы выросли, мы очень ценим друг друга и время, проведенное вместе в туре».

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