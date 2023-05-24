Мама Циципаса о конфликте с сыном по ходу полуфинала в Риме: «Я была сильно разочарована его психологическим настроем»

Мама Стефаноса Циципаса прокомментировала поражение сына в полуфинале «Мастерса» в Риме. Юлия Сальникова рассказала об эмоциях сына в матче с Даниилом Медведевым в интервью телеграм-каналу «Теннисология».

– Юлия, что скажете про игру Степы в этом матче?

– Зная сына как отличного бойца с волей к победе, в этот раз я была сильно разочарована. Для многих Степан показал неплохой теннис, но ни наша команда, ни его греческие поклонники не могли меня убедить, что он оставил всего себя на корте. Это второй матч в карьере, где Степан проигрывал и проиграл психологически. Обидным в Риме было то, что кондиции и в физическом, и психологическом плане не соответствовали его игре. Матч с Рублевым на ATP Finals – первый пример того, как психологически он был истощен.

– А что скажете про момент, когда он попросил вас не говорить по-русски?

– Мы всем боксом его поддерживали. Я, видя эту ситуацию на корте, надеялась, что он продолжит бороться. Но призывы ни на английском, ни на греческом не привели к результатам. Конкретных подсказок не было. А на просьбу бороться уже на русском, он завелся в ответ. Это окончательно решило исход матча в пользу соперника.

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