Мама Циципаса о конфликте с сыном по ходу полуфинала в Риме: «Я была сильно разочарована его психологическим настроем»

Теги ATP Открытый чемпионат Италии Стефанос Циципас Теннис

Мама Стефаноса Циципаса прокомментировала поражение сына в полуфинале «Мастерса» в Риме. Юлия Сальникова рассказала об эмоциях сына в матче с Даниилом Медведевым в интервью телеграм-каналу «Теннисология».

– Юлия, что скажете про игру Степы в этом матче?

– Зная сына как отличного бойца с волей к победе, в этот раз я была сильно разочарована. Для многих Степан показал неплохой теннис, но ни наша команда, ни его греческие поклонники не могли меня убедить, что он оставил всего себя на корте. Это второй матч в карьере, где Степан проигрывал и проиграл психологически. Обидным в Риме было то, что кондиции и в физическом, и психологическом плане не соответствовали его игре. Матч с Рублевым на ATP Finals – первый пример того, как психологически он был истощен.

– А что скажете про момент, когда он попросил вас не говорить по-русски?

– Мы всем боксом его поддерживали. Я, видя эту ситуацию на корте, надеялась, что он продолжит бороться. Но призывы ни на английском, ни на греческом не привели к результатам. Конкретных подсказок не было. А на просьбу бороться уже на русском, он завелся в ответ. Это окончательно решило исход матча в пользу соперника.

Медведев стал хорош и на грунте – и обыграл Циципаса в Риме! Он задорно станцевал, а Стефанос ругался с мамой

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Материалы по теме

18 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Денис Шмелев
"не могли меня убедить, что он оставил всего себя на корте"
Однако она даже через интервью умудряется психологически давить на сына.

"Матч с Рублевым на ATP Finals – первый пример того, как психологически он был истощен."
Хорошо помню, кто его психологически истощал в том матче. Трындели в два голоса, не замолкая.

"А на просьбу бороться уже на русском, он завелся в ответ"
Ну так любой бы завелся. Проиграл первый сет в упорной борьбе не какому-то бомжу, а 3-й ракетке мира, а ему: "Степа, начинай бороться". ))
+20
0
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Eugenie Nation
Мама Циципаса, вы это, хотя бы намекните, под каким ником тут
+17
-3
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Россия будет свободной
Степану пора отрезать пуповину от своих родителей - и менять свою тренерскую команду. Иначе отношения в семье будут и дальше обременять его профессиональное развитие
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Leo Bonart
Про настрой она абсолютно права: в том отрезке матча, где Цыпа сражался, а не обижался на несправедливость мира, Медведев перевеса не имел
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Antoniom
Да, блин, ни один тренер себя такого не позволит, не будет выносить сор из избы. Нужно срочно взрослеть и убирать родителей из ложи. По доходам, он уже весьма состоятельный и независимый мужик. Пора уже брать ответственность на себя и самостоятельно принимать решения.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
maalry
все страхи из детства😃
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
imaxim
Ответ sedric
Мама недовольна настроем сына, сын недоволен мамой, и все это выливается на корт, и только выгодно сопернику, тем более Медведеву, который любит заводиться от эмоций соперника. Тот же Алькарас правильно говорит, никогда нельзя показывать себя уязвимым на корте, даже если игра не идет, соперник должен тебя бояться.
С этой точки зрения для меня образец - Ким Клайстерс. Ни разу не помню ее истерик, всегда спокойна и холоднокровна, на лице ни эмоции. Максимум что мог ее выдать - с каким остервенением она поправляла струны на ракетке
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tarkovski
Ответ Eugenie Nation
Мама Циципаса, вы это, хотя бы намекните, под каким ником тут
Думаю она без ника) Можно же читать без регистрации, скорей всего так и делает
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Relena
Маме пора остаться дома, а потом и папе... Каждый розыгрыш что то кричал... Мне кажется он лучше будет играть без них.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pentrak
На случай, если Юлия Сергеевна нас тут читает:а заведите-ка блог на спортсе? Сразу будем знать суть происходящего без ложных интерпретаций.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Aleks-Sochi
Истощен психологически 2 раза,и оба раза вся семья на трибунах,совпадение-не думаю).
Кстати,играл он прилично,пока не стал с 40:0 подачу сливать,какими-то глупыми ошибками.
Вот Медведеву,ранний брак на пользу пошел и жена на трибунах не бесит,а наоборот.
P.S. На матче с Рублевым его действительно задолбали на всех языках мира,аж жаль стало.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Денис Шмелев
Ответ sedric
Мама недовольна настроем сына, сын недоволен мамой, и все это выливается на корт, и только выгодно сопернику, тем более Медведеву, который любит заводиться от эмоций соперника. Тот же Алькарас правильно говорит, никогда нельзя показывать себя уязвимым на корте, даже если игра не идет, соперник должен тебя бояться.
Судя по этому интервью, там идут какие-то психологически-манипулятивные игры. Возможно, это интервью - месть за поведение Циципаса в последнем матче.
Не припомню, чтобы в теннисе кто-то из команды или из семьи вот так публично, через СМИ, давил на игрока (типа, "мы разочарованы, мы делаем всё, что можем, но он все равно не дает результат"). Даже неадекваты типа отца Камиллы Джорджи так не делали.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sedric
Мама недовольна настроем сына, сын недоволен мамой, и все это выливается на корт, и только выгодно сопернику, тем более Медведеву, который любит заводиться от эмоций соперника. Тот же Алькарас правильно говорит, никогда нельзя показывать себя уязвимым на корте, даже если игра не идет, соперник должен тебя бояться.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
old man diego
А где бабуля?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
S.Graf
Значит, я ошибся. Мама сознательно подсказывала по-русски, а не в запале напряжённого матча.
Но опять же. Она больше винит себя за то, что не смогла найти нужные слова, а не сынульку за очередную безобразную выходку.
Настоящая мама.
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Furry
Если орание в ухо ни на первом, ни на втором языке не помогает - правильно, надо начинать на третьем!! 🤘 Логика просто железная, ведь это всегда так работает.
Правильный ответ - нет.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
imaxim
Юлия Сальникова в своё время была одной из сильнейших теннисисток СССР. Если бы годы ее расцвета не пришлись на период добровольной самоизоляции советского теннисного руководства, то я уверен, что она бы показала хорошие результаты на международной арене
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий