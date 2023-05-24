Мама Циципаса о конфликте с сыном по ходу полуфинала в Риме: «Я была сильно разочарована его психологическим настроем»
Мама Стефаноса Циципаса прокомментировала поражение сына в полуфинале «Мастерса» в Риме. Юлия Сальникова рассказала об эмоциях сына в матче с Даниилом Медведевым в интервью телеграм-каналу «Теннисология».
– Юлия, что скажете про игру Степы в этом матче?
– Зная сына как отличного бойца с волей к победе, в этот раз я была сильно разочарована. Для многих Степан показал неплохой теннис, но ни наша команда, ни его греческие поклонники не могли меня убедить, что он оставил всего себя на корте. Это второй матч в карьере, где Степан проигрывал и проиграл психологически. Обидным в Риме было то, что кондиции и в физическом, и психологическом плане не соответствовали его игре. Матч с Рублевым на ATP Finals – первый пример того, как психологически он был истощен.
– А что скажете про момент, когда он попросил вас не говорить по-русски?
– Мы всем боксом его поддерживали. Я, видя эту ситуацию на корте, надеялась, что он продолжит бороться. Но призывы ни на английском, ни на греческом не привели к результатам. Конкретных подсказок не было. А на просьбу бороться уже на русском, он завелся в ответ. Это окончательно решило исход матча в пользу соперника.
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Однако она даже через интервью умудряется психологически давить на сына.
"Матч с Рублевым на ATP Finals – первый пример того, как психологически он был истощен."
Хорошо помню, кто его психологически истощал в том матче. Трындели в два голоса, не замолкая.
"А на просьбу бороться уже на русском, он завелся в ответ"
Ну так любой бы завелся. Проиграл первый сет в упорной борьбе не какому-то бомжу, а 3-й ракетке мира, а ему: "Степа, начинай бороться". ))
Кстати,играл он прилично,пока не стал с 40:0 подачу сливать,какими-то глупыми ошибками.
Вот Медведеву,ранний брак на пользу пошел и жена на трибунах не бесит,а наоборот.
P.S. На матче с Рублевым его действительно задолбали на всех языках мира,аж жаль стало.
Не припомню, чтобы в теннисе кто-то из команды или из семьи вот так публично, через СМИ, давил на игрока (типа, "мы разочарованы, мы делаем всё, что можем, но он все равно не дает результат"). Даже неадекваты типа отца Камиллы Джорджи так не делали.
Но опять же. Она больше винит себя за то, что не смогла найти нужные слова, а не сынульку за очередную безобразную выходку.
Настоящая мама.
Правильный ответ - нет.