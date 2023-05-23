Апостолос Циципас о том, что Стефанос был недоволен подсказками мамы в полуфинале в Риме: «Он не хотел показывать сопернику уязвимые стороны»
Отец и тренер Стефаноса Циципаса Апостолос прокомментировал эпизод из полуфинала в Риме.
Стефанос поспорил с мамой во время матча против Даниила Медведева: ему не понравилось, что та подсказывала ему на русском языке. Стефанос отчитал ее и попросил уйти. В итоге она покинула ложу и сидела отдельно от всей команды.
«Досадный случай, прогремевший в интернете, – это не что иное, как напряженная ситуация между матерью и сыном. Его мать следовала своему чутью и стремилась помочь ребенку. Стефанос хотел продемонстрировать, что может справиться в матче самостоятельно, без поддержки матери, чтобы не показывать сопернику уязвимые стороны».
"Степа, начинай бороться" (и это после сверхупорного 1 сета), "Степа, не ленись", "Степа, принимай глубоко под заднюю и ему под лево, и так все 4 раза".
Та же мать Руне в основном глазами поддерживает.
Пусть мама моя непременно уйдёт)
Только в этой истории примечательно другое.
Не "прекрати мне подсказывать [вообще]", а "прекрати мне подсказывать по-русски". Очень нужны подсказки полугреку, очень. Сколько бы здесь не пытались доказывать обратное.
Это, видимо, производное от "малако" (μαλάκω), что означает (извините) мастурбирующего человека.
Понятно тогда, почему она покрылась красными пятнами.
А как это будет по-гречески? Я уловил только: "bούλωστο" - закрой рот.
Так что будь аккуратнее с темами национальностей,рано или поздно может прилетит тебе,хотя ты вряд ли может себе позволить такое отношение не скрываясь за анонимностью интернета.
ты не знаешь, и не можешь знать, какой смысл я вкладываю в слова.
не надо додумывать за меня, и "раздувать из мухи слона" на ровном месте.