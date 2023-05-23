Апостолос Циципас о том, что Стефанос был недоволен подсказками мамы в полуфинале в Риме: «Он не хотел показывать сопернику уязвимые стороны»

Отец и тренер Стефаноса Циципаса Апостолос прокомментировал эпизод из полуфинала в Риме.

Стефанос поспорил с мамой во время матча против Даниила Медведева: ему не понравилось, что та подсказывала ему на русском языке. отчитал ее и попросил уйти. В итоге она покинула ложу и сидела отдельно от всей команды.

«Досадный случай, прогремевший в интернете, – это не что иное, как напряженная ситуация между матерью и сыном. Его мать следовала своему чутью и стремилась помочь ребенку. Стефанос хотел продемонстрировать, что может справиться в матче самостоятельно, без поддержки матери, чтобы не показывать сопернику уязвимые стороны».

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