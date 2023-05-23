Апостолос Циципас о том, что Стефанос был недоволен подсказками мамы в полуфинале в Риме: «Он не хотел показывать сопернику уязвимые стороны»

Теги ATP Открытый чемпионат Италии Стефанос Циципас Теннис

Отец и тренер Стефаноса Циципаса Апостолос прокомментировал эпизод из полуфинала в Риме.

Стефанос поспорил с мамой во время матча против Даниила Медведева: ему не понравилось, что та подсказывала ему на русском языке. Стефанос отчитал ее и попросил уйти. В итоге она покинула ложу и сидела отдельно от всей команды.

«Досадный случай, прогремевший в интернете, – это не что иное, как напряженная ситуация между матерью и сыном. Его мать следовала своему чутью и стремилась помочь ребенку. Стефанос хотел продемонстрировать, что может справиться в матче самостоятельно, без поддержки матери, чтобы не показывать сопернику уязвимые стороны».

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18 комментариев

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Денис Шмелев
Подсказки Юлии Сергеевны (при всем уважении) всегда такие, мягко говоря, глуповатые и могли бы выбесить любого профессионала.
"Степа, начинай бороться" (и это после сверхупорного 1 сета), "Степа, не ленись", "Степа, принимай глубоко под заднюю и ему под лево, и так все 4 раза".
Та же мать Руне в основном глазами поддерживает.
+26
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+26
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Дарья Ефимова
Они не просто поспорили, циципас ее очень грубо обозвал. В греческих медиа эта история приобрела такой же ажиотаж как у нас ситуация с Котовым.
+21
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+20
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Сергей48
Пусть мама услышит, пусть мама придет,
Пусть мама моя непременно уйдёт)
+19
-1
+18
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S.Graf
Мама на нервах и от волнения даже не подумала, что соперник сынульки всё слышит и прекрасно понимает русский язык. Мамы - они такие, мамы ....
Только в этой истории примечательно другое.
Не "прекрати мне подсказывать [вообще]", а "прекрати мне подсказывать по-русски". Очень нужны подсказки полугреку, очень. Сколько бы здесь не пытались доказывать обратное.
+13
-3
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Savardus
"Мама, если ты щас не замолчишь, я дам мячиком в тебя, понятно?" (с)
+10
-1
+9
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бэкхенд федерера
О взрослом же уже вроде человеке новость читаю. А количество слова «мать» на единицу текста как будто речь о десятилетке
+7
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свободу попугаю
детский сад, ясельная группа
+5
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Valerie RN
Ответ Дарья Ефимова
Точно подмечено, и вместе с этим назвал мать «*банутой» ну или типо того.. вспомнить какими только словами котова здесь не крыли, а как греку так сразу защищать
Кошмар, я пыталась перевести греческие статьи через переводчик, чтоб понять, что он сказал, но не совсем получилось. А тут оказывается все настолько плохо. Теперь мать понять можно, ещё и оператор её снимал постоянно после таких слов сына, бедная. Да уж, игра игрой, нервы нервами, но за словами следить надо всё-таки. Назвал бы так Фрэнсиса Тиафо, напрмер, когда тот над ним откровенно ржал и оскорблял по нац. признаку на Кубке Лейвера, так нет же, побоялся. Не понимаю, что им некоторые так восхищаются. Ну симпатичный. Единственное, что в нем хорошего есть и то от матери досталось, которую он матом кроет.
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Skip
Когда отец не может помочь ребенку, ему может помочь только его мать )
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Дарья Ефимова
Ответ S.Graf
Мама на нервах и от волнения даже не подумала, что соперник сынульки всё слышит и прекрасно понимает русский язык. Мамы - они такие, мамы .... Только в этой истории примечательно другое. Не "прекрати мне подсказывать [вообще]", а "прекрати мне подсказывать по-русски". Очень нужны подсказки полугреку, очень. Сколько бы здесь не пытались доказывать обратное.
Точно подмечено, и вместе с этим назвал мать «*банутой» ну или типо того.. вспомнить какими только словами котова здесь не крыли, а как греку так сразу защищать
+6
-2
+4
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Дарья Ефимова
Ответ maSha
Что-то я не помню такого в матче.
https://youtu.be/bbiXSU5QjPI
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-1
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Денис Шмелев
Ответ Дарья Ефимова
Комментарий удален модератором
О, спасибо, познавательно.
Это, видимо, производное от "малако" (μαλάκω), что означает (извините) мастурбирующего человека.
Понятно тогда, почему она покрылась красными пятнами.
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maSha
Ответ Дарья Ефимова
Они не просто поспорили, циципас ее очень грубо обозвал. В греческих медиа эта история приобрела такой же ажиотаж как у нас ситуация с Котовым.
Что-то я не помню такого в матче.
+1
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Денис Шмелев
Ответ Дарья Ефимова
Точно подмечено, и вместе с этим назвал мать «*банутой» ну или типо того.. вспомнить какими только словами котова здесь не крыли, а как греку так сразу защищать
"и вместе с этим назвал мать «*банутой» ну или типо того"
А как это будет по-гречески? Я уловил только: "bούλωστο" - закрой рот.
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S.Graf
Ответ Дарья Ефимова
Точно подмечено, и вместе с этим назвал мать «*банутой» ну или типо того.. вспомнить какими только словами котова здесь не крыли, а как греку так сразу защищать
Комментарий удален модератором
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Дарья Ефимова
Ответ Денис Шмелев
"и вместе с этим назвал мать «*банутой» ну или типо того" А как это будет по-гречески? Я уловил только: "bούλωστο" - закрой рот.
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xqystfsf7s
Еще не понятно как Циципас отца терпит. Он еще та бабка базарная. Чертовски раздражает иногда. Хотя может и полезное что-то говорит
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Aleks-Sochi
Ответ S.Graf
Комментарий удален модератором
Ты оскорбляешь по национальному признаку уже не первый раз.В твоей семье так принято?Я сам из греко-русской семьи .
Так что будь аккуратнее с темами национальностей,рано или поздно может прилетит тебе,хотя ты вряд ли может себе позволить такое отношение не скрываясь за анонимностью интернета.
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S.Graf
Ответ Aleks-Sochi
Ты оскорбляешь по национальному признаку уже не первый раз.В твоей семье так принято?Я сам из греко-русской семьи . Так что будь аккуратнее с темами национальностей,рано или поздно может прилетит тебе,хотя ты вряд ли может себе позволить такое отношение не скрываясь за анонимностью интернета.
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Aleks-Sochi
Ответ S.Graf
Комментарий удален модератором
Ты это делаешь намеренно,в оскорбительной манере,уже не в первый раз.Больше так не пиши.Перестань.
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S.Graf
Ответ Aleks-Sochi
Ты это делаешь намеренно,в оскорбительной манере,уже не в первый раз.Больше так не пиши.Перестань.
"в оскорбительной манере" - это твоя личная интерпретация, твои вымыслы-домыслы.
ты не знаешь, и не можешь знать, какой смысл я вкладываю в слова.
не надо додумывать за меня, и "раздувать из мухи слона" на ровном месте.
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