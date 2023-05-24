Джон Макинрой: «Грунт в Риме подошел Медведеву, потому что был мокрым, а на таком покрытии легче двигаться. Осталось увидеть его на сухом корте»

Джон Макинрой ответил, можно ли считать Даниила Медведева фаворитом «Ролан Гаррос».

«От того, кто хорошо двигается на быстром покрытии, всегда следует ожидать высоких результатов. Он понял, что на грунте бывают плохие отскоки. Правда, грунт в Риме подошел Даниилу, потому что был мокрым, а на таком покрытии легче двигаться. Осталось увидеть его на сухом корте.

Можно ожидать, что он далеко пройдет на «Ролан Гаррос». Дойдет до полуфинала или даже в финала. Соперники на первой неделе окажут сильное влияние на итоговый результат Даниила в Париже».

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