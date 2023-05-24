Джон Макинрой: «Грунт в Риме подошел Медведеву, потому что был мокрым, а на таком покрытии легче двигаться. Осталось увидеть его на сухом корте»

Теги Ролан Гаррос Джон Макинрой ATP Даниил Медведев Теннис

Джон Макинрой ответил, можно ли считать Даниила Медведева фаворитом «Ролан Гаррос».

«От того, кто хорошо двигается на быстром покрытии, всегда следует ожидать высоких результатов. Он понял, что на грунте бывают плохие отскоки. Правда, грунт в Риме подошел Даниилу, потому что был мокрым, а на таком покрытии легче двигаться. Осталось увидеть его на сухом корте.

Можно ожидать, что он далеко пройдет на «Ролан Гаррос». Дойдет до полуфинала или даже в финала. Соперники на первой неделе окажут сильное влияние на итоговый результат Даниила в Париже».

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6 комментариев

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PredatorMax
Но ведь на холодном и влажном грунте отскок мяча медленнее, что как раз таки Дане не особо подходит.
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nick-basil
У Медведева подача и прием - главное оружие. На сухом сухие мячи летят веселей
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Алексей Земсков
Не думаю.то это так важно . Дане кпа раз сухой более удобен. Выше летят мячи как он любит и подача мощнее летит . По этой логике на мокром грунте и подача просядает и отсоки менее удобны. Но Медви все равнл выиграл на более медленном грунте )
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Денис Шмелев
Ответ PredatorMax
Но ведь на холодном и влажном грунте отскок мяча медленнее, что как раз таки Дане не особо подходит.
Макинрой делает акцент на движении: на влажном грунте двигаться легче, чем на сухом. Может, он отчасти и прав, т.к. Медведев, действительно, прекрасно передвигался в Риме - лучше чем он это обычно делает на грунте.
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