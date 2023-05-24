Рабат (WTA). 2-й круг. Тревисан играет с Фетт, Рахимова встретится с Паркс, Стивенс – с Бабош,

Теги результаты WTA Grand Prix de SAR La Princesse Lalla Meryem Теннис

Камилла Рахимова сыграет с Алисией Паркс во втором круге в Рабате.

Слоун Стивенс встретится с Тимея Бабош.

Сетка турнира здесь.

Grand Prix Sar La Princesse Lalla Meryem

Рабат, Марокко

21 – 27 мая 2023

WTA 250

Призовой фонд – 259 303 долларов

Открытые корты, грунт

Второй круг

Камилла Рахимова (Россия) Алисия Паркс (США)
Дата проведения
24 мая, 15.10
Онлайн матча

 

Татьяна Мария (Германия) Лючия Бронцетти (Италия)
7:6|4:5
Дата проведения
24 мая, 13.10
Онлайн матча

 

Мартина Тревисан (Италия) Яна Фетт (Хорватия)
7:5|2:3
Дата проведения
24 мая, 13.10
Онлайн матча

 

Юлия Грабер (Австрия) Чагла Буюкакчай (Турция)
6:1|7:6
Дата проведения
24 мая, 13.10
Онлайн матча

 

Леолия Жанжан (Франция) Юлия Путинцева (Казахстан)
Дата проведения
24 мая, 15.00
Онлайн матча

 

Тимеа Бабош (Венгрия) Слоун Стивенс (США)
Дата проведения
24 мая, 15.10
Онлайн матча

 

Майар Шериф (Египет) Хулия Риера (Аргентина)
Дата проведения
24 мая, 16.00
Онлайн матча

 

Лейла Фернандес (Канада) Пейтон Стернс (США)
Дата проведения
24 мая, 17.30
Онлайн матча

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