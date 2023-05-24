Рабат (WTA). 2-й круг. Тревисан играет с Фетт, Рахимова встретится с Паркс, Стивенс – с Бабош,
Камилла Рахимова сыграет с Алисией Паркс во втором круге в Рабате.
Слоун Стивенс встретится с Тимея Бабош.
Сетка турнира здесь.
Grand Prix Sar La Princesse Lalla Meryem
Рабат, Марокко
21 – 27 мая 2023
WTA 250
Призовой фонд – 259 303 долларов
Открытые корты, грунт
Второй круг
- Дата проведения
- 24 мая, 15.10
- Дата проведения
- 24 мая, 13.10
- Дата проведения
- 24 мая, 13.10
- Дата проведения
- 24 мая, 13.10
- Дата проведения
- 24 мая, 15.00
- Дата проведения
- 24 мая, 15.10
- Дата проведения
- 24 мая, 16.00
- Дата проведения
- 24 мая, 17.30
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