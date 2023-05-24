Рабат (WTA). 2-й круг. Тревисан играет с Фетт, Рахимова встретится с Паркс, Стивенс – с Бабош,

Камилла Рахимова сыграет с Алисией Паркс во втором круге в Рабате.

Слоун Стивенс встретится с Тимея Бабош.

Сетка турнира здесь.

Grand Prix Sar La Princesse Lalla Meryem

Рабат, Марокко

21 – 27 мая 2023

WTA 250

Призовой фонд – 259 303 долларов

Открытые корты, грунт

Второй круг