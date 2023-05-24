Зверев о выходе в четвертьфинал в Женеве: «Погода прекрасная, город красивый»
Александр Зверев прокомментировал выход в четвертьфинал турнира в Женеве.
Чемпион-2019 обыграл Кристофера Юбенкса во втором круге – 6:2, 6:3.
«Моя первая реакция – я очень рад. Рад быть здесь в четвертьфинале. Приятно снова оказаться в Женеве. Погода прекрасная, город красивый. Публика была потрясающая, и сегодня мне все очень понравилось».
Теперь он сыграет с Ибином У.
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