Зверев о выходе в четвертьфинал в Женеве: «Погода прекрасная, город красивый»

Теги ATP Александр Зверев Geneva Open Кристофер Юбенкс Теннис

Александр Зверев прокомментировал выход в четвертьфинал турнира в Женеве.

Чемпион-2019 обыграл Кристофера Юбенкса во втором круге – 6:2, 6:3.

«Моя первая реакция – я очень рад. Рад быть здесь в четвертьфинале. Приятно снова оказаться в Женеве. Погода прекрасная, город красивый. Публика была потрясающая, и сегодня мне все очень понравилось».

Теперь он сыграет с Ибином У.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Адекватник
Погода хорошая, город красивый, болельщики супер, Медведева нет. Прекрасно!
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mari Gams
В теннисе главное , чтобы погода была прекрасная и город красивый ))))
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sashati
Ответ Mari Gams
В теннисе главное , чтобы погода была прекрасная и город красивый ))))
Ну погода-то на грунте, само собой важна! А красивый город=богатый, щедрые взносы в кассу за приезд)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий