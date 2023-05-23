Медведев, Рублев, Хачанов сыграют на июньском турнире в Галле, Алькарас, Руне, Берреттини – в Queen’s Club
Опубликованы списки участников травяных турниров ATP 500, которые начнутся 19 июня.
Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов выступят в Галле.
Также в заявке:
- Каспер Руууд;
- Стефанос Циципас;
- Феликс Оже-Альяссим;
- Хуберт Хуркач;
- Александр Зверев;
- Ник Кириос.
Больше игроков здесь.
На турнир в Queen’s Club заявлены:
Полностью список здесь.
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