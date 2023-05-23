Медведев, Рублев, Хачанов сыграют на июньском турнире в Галле, Алькарас, Руне, Берреттини – в Queen’s Club

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Опубликованы списки участников травяных турниров ATP 500, которые начнутся 19 июня.

Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов выступят в Галле.

Также в заявке:

Больше игроков здесь.

На турнир в Queen’s Club заявлены:

Полностью список здесь.

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4 комментария

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Sincere
в Галле прям жесть составчик))
В фамилии Каспера многовато букв У написали, хаха)
+7
0
+7
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Огюст
Будем ждать Русского финала ! Как там по сетке распред ?
+4
0
+4
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Бен Ротенберг
Ответ Guillermo
В Галле помощней список
В Галле налоги значительно ниже.
+3
0
+3
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Guillermo
В Галле помощней список
+3
-1
+2
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