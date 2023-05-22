Гастона оштрафовали на $144 000 за выброшенный из кармана мяч. В этом сезоне он заработал всего $121 тысячу

Юго Гастон оштрафован на 144 000 долларов за неспортивное поведение в матче против Борны Чорича в Мадриде, сообщает L’Equipe.

На сетболе соперника при счете 3:5 француз специально выронил мяч из кармана, чтобы судья попросил переиграть розыгрыш из-за помехи. Однако судья на вышке оставил эпизод без внимания. В итоге матч завершился победой Чорича 6:3, 6:3.

Дисциплинарная комиссия ATP назначила французу крупный штраф, потому что в прошлом году он получил предупреждение за аналогичное нарушение.

Примечательно, что за пять месяцев сезона Гастон заработал меньше суммы штрафа – $121 712.

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