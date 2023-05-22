Гастона оштрафовали на $144 000 за выброшенный из кармана мяч. В этом сезоне он заработал всего $121 тысячу
Юго Гастон оштрафован на 144 000 долларов за неспортивное поведение в матче против Борны Чорича в Мадриде, сообщает L’Equipe.
На сетболе соперника при счете 3:5 француз специально выронил мяч из кармана, чтобы судья попросил переиграть розыгрыш из-за помехи. Однако судья на вышке оставил эпизод без внимания. В итоге матч завершился победой Чорича 6:3, 6:3.
Дисциплинарная комиссия ATP назначила французу крупный штраф, потому что в прошлом году он получил предупреждение за аналогичное нарушение.
Примечательно, что за пять месяцев сезона Гастон заработал меньше суммы штрафа – $121 712.
Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе
До этого рекорд принадлежал Кирьосу: $113 тыс. за неспортивное поведение (в т.ч. оскорбления судьи) в матче против Хачанова в Цинциннати-2019.