Гастона оштрафовали на $144 000 за выброшенный из кармана мяч. В этом сезоне он заработал всего $121 тысячу

Теги происшествия ATP Mutua Madrid Open Борна Чорич Юго Гастон Теннис

Юго Гастон оштрафован на 144 000 долларов за неспортивное поведение в матче против Борны Чорича в Мадриде, сообщает L’Equipe.

На сетболе соперника при счете 3:5 француз специально выронил мяч из кармана, чтобы судья попросил переиграть розыгрыш из-за помехи. Однако судья на вышке оставил эпизод без внимания. В итоге матч завершился победой Чорича 6:3, 6:3.

Дисциплинарная комиссия ATP назначила французу крупный штраф, потому что в прошлом году он получил предупреждение за аналогичное нарушение.

Примечательно, что за пять месяцев сезона Гастон заработал меньше суммы штрафа – $121 712.

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11 комментариев

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fusionax
Грязненько, штраф конечно чрезмерный - но если рецидив - думаю чтобы другим не повадно было. Помню Гастон что-то говорил про победы на больших шлемах - после одного удачного РГ. Тараканы в голове уже тогда были видны невооруженным взглядом. Сам себя переоценил, а данных нет, к его укороченным все давно привыкли - ничего нового он делать не может.
+26
0
+26
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sedric
Почему-то думал, что это он чуть не подрался с болгарином в прошлом году. А это был Муте. Расплодились эти французские клоуны в туре, что я их уже путаю.
+17
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Antoniom
Он точно такой же трюк исполнил в конце прошлого года. Поэтому и штраф такой большой. За рецидив.
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Verdo
гастон получил пистон
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Денис Шмелев
Это, я так понимаю, самый большой одномоментный штраф в истории ATP.
До этого рекорд принадлежал Кирьосу: $113 тыс. за неспортивное поведение (в т.ч. оскорбления судьи) в матче против Хачанова в Цинциннати-2019.
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maSha
Это ж надо до такого додуматься! Как потом сопернику в глаза смотреть? Ещё кто-то что-то к обычным туалетным перерывам и медтаймаутам цепляется на фоне такого.
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Skip
о..ренительный размер штрафа...
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Алексей Латышов
Ответ Antoniom
Он точно такой же трюк исполнил в конце прошлого года. Поэтому и штраф такой большой. За рецидив.
Видимо,мимо прошла новость про ещё одну выходку Гастона(или не одну).
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Любитель_ФК
Возьмет кредит и расплатится.
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Йенс Мустерманн
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Ответ fusionax
Грязненько, штраф конечно чрезмерный - но если рецидив - думаю чтобы другим не повадно было. Помню Гастон что-то говорил про победы на больших шлемах - после одного удачного РГ. Тараканы в голове уже тогда были видны невооруженным взглядом. Сам себя переоценил, а данных нет, к его укороченным все давно привыкли - ничего нового он делать не может.
Тогда он конечно страшно терроризировал дропшотами всех на том турнире. Только пиковое Ухо смогло его в пяти сетах перемолоть.
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Алексей Латышов
Ответ fusionax
Грязненько, штраф конечно чрезмерный - но если рецидив - думаю чтобы другим не повадно было. Помню Гастон что-то говорил про победы на больших шлемах - после одного удачного РГ. Тараканы в голове уже тогда были видны невооруженным взглядом. Сам себя переоценил, а данных нет, к его укороченным все давно привыкли - ничего нового он делать не может.
Вроде бы первый инцидент.
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