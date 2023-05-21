Медведев рассказал, за счет чего стал побеждать на грунте

объяснил причины успеха на грунте. Сегодня он выиграл «Мастерс» в Риме.

«Раньше я недостаточно хорошо двигался, а ударам не хватало глубины. И я сейчас все это расскажу не из-за того, что Lacoste и Tecnifibre – мои спонсоры.

Мне кажется, новые струны мне помогли. Они мягче, мяч летит легче. Уже в Австралии, где я проиграл, мы с тренером удивлялись: «Ого, так легко создаю глубину, это потрясающе». Но в Австралии это не сработало. Потом я сомневался, стоит ли вернуться к старым. И в итоге решил держаться. Теперь все невероятно.

В плане движения – дело либо в тренировках, либо в новых кроссовках. Может быть, в них я себя лучше чувствую. И на грунте у меня чуть больше времени, я могу хорошо двигаться и бить глубоко.

Звучит легко, но в теннисе это самое сложное. Хочешь бить глубоко и не попадаешь. Раньше со мной так было.

В этом году мне удалось воплотить замыслы в реальность. И удалось победить».

Медведев способен на все – даже взять «Мастерс» на ненавистном грунте! Как ему это удалось?

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