Медведев рассказал, за счет чего стал побеждать на грунте

Теги Australian Open Даниил Медведев Теннис

Даниил Медведев объяснил причины успеха на грунте. Сегодня он выиграл «Мастерс» в Риме.

«Раньше я недостаточно хорошо двигался, а ударам не хватало глубины. И я сейчас все это расскажу не из-за того, что Lacoste и Tecnifibre – мои спонсоры.

Мне кажется, новые струны мне помогли. Они мягче, мяч летит легче. Уже в Австралии, где я проиграл, мы с тренером удивлялись: «Ого, так легко создаю глубину, это потрясающе». Но в Австралии это не сработало. Потом я сомневался, стоит ли вернуться к старым. И в итоге решил держаться. Теперь все невероятно.

В плане движения – дело либо в тренировках, либо в новых кроссовках. Может быть, в них я себя лучше чувствую. И на грунте у меня чуть больше времени, я могу хорошо двигаться и бить глубоко.

Звучит легко, но в теннисе это самое сложное. Хочешь бить глубоко и не попадаешь. Раньше со мной так было.

В этом году мне удалось воплотить замыслы в реальность. И удалось победить».

Медведев способен на все – даже взять «Мастерс» на ненавистном грунте! Как ему это удалось?

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12 комментариев

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Marcus Varro
Даниил ещё и скромный, хвалит инвентарь и кроссовки, но как известно, 95% подбеды - это тяжелая, рутинная тренировочная работа.
+28
-1
+27
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Матвей Суицидин
Ответ Marcus Varro
Даниил ещё и скромный, хвалит инвентарь и кроссовки, но как известно, 95% подбеды - это тяжелая, рутинная тренировочная работа.
так говорят физруки, а профи знают, что на таком уровне многое решают детали. вряд ли из топ-100 Медведев больше остальных тренируется, все работают примерно одинаково, дальше уже решает талант, физические данные, психология и такие вот нюансы вроде инвентаря, питания, восстановления и разных фишек
+14
-3
+11
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UralOrenburg1990
https://youtube.com/shorts/B1Bjro75Jfo?feature=share4
+7
-1
+6
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бэкхенд федерера
Блин, а в начале турнира же хотел просто поправить ужасную статистику с нулем выигранных матчей в Риме. Поправил так поправил))
+6
-1
+5
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Сергей Чугунников
Так. Шутки шутками, но теперь у Медведева больше грунтовых Мастерсов, чем у Тима)
+3
0
+3
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Marcus Varro
Ответ Матвей Суицидин
так говорят физруки, а профи знают, что на таком уровне многое решают детали. вряд ли из топ-100 Медведев больше остальных тренируется, все работают примерно одинаково, дальше уже решает талант, физические данные, психология и такие вот нюансы вроде инвентаря, питания, восстановления и разных фишек
Марат Сафин с вами не согласится.
+3
-1
+2
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Джульетта Джульетта
"И на грунте у меня чуть больше времени, я могу хорошо двигаться и бить глубоко"
Ну, вообще-то тут палка о двух концах. С одной стороны отскок мяча медленнее и времени действительно больше. Но с другой — на грунте хуже сцепление с покрытием и потому уже скорость отталкивания подошв гасится их проскальзыванием, да и тот же мяч отскакивает ниже. Поэтому, по большому счету, тут надо очень скрупулезно подсчитывать все плюсы и минусы, включая их влияние на ту или иную ситуацию.
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hrjushechka
Привык к новым струнам вот и пошло. Это очень не просто приспособиться к таким изменениям. Это все же на подсознательных навыках, их нужно выработать.
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Alexander2022
И это в принципе первый сезон, где к грунтовой части он подошёл без болезней или операцией
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Владимир Владимирович
Ролан Гаррос в руках Дани. А почему нет … циципас руне зверев больше грунтовки чем Медведь, а он им ни сета ни отдал , к слову за весь Римский Мастерс он только один гейм отдал Сапате. Нужно до полуфинала дойти , а там уже Даня знает как проходить в финалы. Даже Алькарас ни такой метеор на грунте, можно и его обыграть, а Новак и Надаль впервые за долгое время будут считаться больше претендентами нежели фаворитами . И то что турнир трехсетовый мне кажется больше на руку Медведю. В общем удачи ему желаю !
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