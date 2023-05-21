Медведев рассказал, за счет чего стал побеждать на грунте
Даниил Медведев объяснил причины успеха на грунте. Сегодня он выиграл «Мастерс» в Риме.
«Раньше я недостаточно хорошо двигался, а ударам не хватало глубины. И я сейчас все это расскажу не из-за того, что Lacoste и Tecnifibre – мои спонсоры.
Мне кажется, новые струны мне помогли. Они мягче, мяч летит легче. Уже в Австралии, где я проиграл, мы с тренером удивлялись: «Ого, так легко создаю глубину, это потрясающе». Но в Австралии это не сработало. Потом я сомневался, стоит ли вернуться к старым. И в итоге решил держаться. Теперь все невероятно.
В плане движения – дело либо в тренировках, либо в новых кроссовках. Может быть, в них я себя лучше чувствую. И на грунте у меня чуть больше времени, я могу хорошо двигаться и бить глубоко.
Звучит легко, но в теннисе это самое сложное. Хочешь бить глубоко и не попадаешь. Раньше со мной так было.
В этом году мне удалось воплотить замыслы в реальность. И удалось победить».
Медведев способен на все – даже взять «Мастерс» на ненавистном грунте! Как ему это удалось?
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Ну, вообще-то тут палка о двух концах. С одной стороны отскок мяча медленнее и времени действительно больше. Но с другой — на грунте хуже сцепление с покрытием и потому уже скорость отталкивания подошв гасится их проскальзыванием, да и тот же мяч отскакивает ниже. Поэтому, по большому счету, тут надо очень скрупулезно подсчитывать все плюсы и минусы, включая их влияние на ту или иную ситуацию.