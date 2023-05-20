Сафин потренировался с Кырстей
Экс-первая ракетка мира Марат Сафин потренировался с Сораной Кырстей. Россиянин завершил карьеру в 2009-м.
Кырстю тренирует Томас Юханссон, обыгравший Сафина в финале Australian Open-2002.
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А Марат, видимо, не делает. Поэтому естественное "старение" нам кажется странным.
Видимо, да.Туда же приехал ее новый партнер по тренировкам Лукас Юханссон, 16-летний сын Томаса Юханссона.
Зато Динара похудела и выглядит отлично
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