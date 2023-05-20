Сафин потренировался с Кырстей

Экс-первая ракетка мира потренировался с Сораной Кырстей. Россиянин завершил карьеру в 2009-м.

Кырстю тренирует Томас Юханссон, обыгравший Сафина в финале Australian Open-2002.

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