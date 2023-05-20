Сафин потренировался с Кырстей

Теги Марат Сафин Томас Юханссон WTA Сорана Кырстя Теннис

Экс-первая ракетка мира Марат Сафин потренировался с Сораной Кырстей. Россиянин завершил карьеру в 2009-м.

Кырстю тренирует Томас Юханссон, обыгравший Сафина в финале Australian Open-2002.

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20 комментариев

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Duzer
Даешь wildcard Сафину на РГ!!!!
+65
-1
+64
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HI MARS
Уф,какая хорошенькая
+28
-4
+24
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Лёля Иванова
Ответ HI MARS
Уф,какая хорошенькая
Поэтому Марат с ней потренировался)) известный он ловелас.
+20
-3
+17
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Великий Алонсо
А видео тренировки будет?
+16
-6
+10
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ДоминаторТенниса
Хороший выбор
+9
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Sawka-promakawka
Марат что-то совсем с радаров пропал, раньше часто в инсте выкладывал видюшки, щас уже года 2 тишина..
+5
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+5
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Ed Abuzyarov
Классная румынка 🔥
+5
0
+5
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Viling
Мы привыкли, что все вокруг делают косметические операции. Это уже стало совсем привычным делом для тех, кто хотя бы немножко "в телевизоре".

А Марат, видимо, не делает. Поэтому естественное "старение" нам кажется странным.
+4
0
+4
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Алексей Латышов
Ответ Skip
Наверно Юханссон организовал? )
https://ziare.com/sorana-cirstea/ce-onoare-pentru-sorana-cirstea-antrenament-neasteptat-cu-un-fost-lider-mondial-1805764
Видимо, да.Туда же приехал ее новый партнер по тренировкам Лукас Юханссон, 16-летний сын Томаса Юханссона.
+2
0
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Привет Этоя
Ответ Viling
Мы привыкли, что все вокруг делают косметические операции. Это уже стало совсем привычным делом для тех, кто хотя бы немножко "в телевизоре". А Марат, видимо, не делает. Поэтому естественное "старение" нам кажется странным.
Длинная шевелюра тоже не молодит с возрастом. Короткая стрижка пошла бы в плюс.
Зато Динара похудела и выглядит отлично
+1
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Алексей Латышов
Ответ Алексей Латышов
https://www.google.com/search?client=tablet-android-huawei&tbm=vid&q=sorana+cirstea+marat+safin&oq=sorana+cirstea+marat+safin&aqs=heirloom-srp.. Но пишет:"Доступ запрещен Код ошибки 1020 У вас нет доступа к www.prosport.ro. Владелец сайта мог установить ограничения, препятствующие доступу к сайту."
https://www.prosport.ro/alte-sporturi/tenis/sorana-cirstea-surpriza-incredibila-dinara-safina-si-marat-safin-fratii-care-au-fost-numere-1-wta-si-atp-partenerii-de-antrenament-ai-romancei-inainte-de-roland-garros-video-19660622
+1
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Алексей Латышов
Ответ Великий Алонсо
А видео тренировки будет?
https://www.google.com/search?client=tablet-android-huawei&tbm=vid&q=sorana+cirstea+marat+safin&oq=sorana+cirstea+marat+safin&aqs=heirloom-srp..
Но пишет:"Доступ запрещен
Код ошибки 1020
У вас нет доступа к www.prosport.ro.

Владелец сайта мог установить ограничения, препятствующие доступу к сайту."
+1
0
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Sincere
какой Марат потрепанный уже. не тот, короче)
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nick-basil
Сафин икона стиля. Любимец форева. ...На этой фото что-то неважно выглядит - раньше не было таких отеков вокруг глаз. Хотя 43 года - уже не юноша. ...
+1
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Сергей Орлов
Симпатичная)
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Skip
Наверно Юханссон организовал? )
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Алексей Латышов
Ответ Алексей Латышов
https://ziare.com/sorana-cirstea/ce-onoare-pentru-sorana-cirstea-antrenament-neasteptat-cu-un-fost-lider-mondial-1805764 Видимо, да.Туда же приехал ее новый партнер по тренировкам Лукас Юханссон, 16-летний сын Томаса Юханссона.
https://www.coretennis.net/tennis-player/lucas-johansson/181842/profile.html
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encaro_one
А мог бы построить карьеру сенатора ...
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