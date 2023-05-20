Калинина о том, связана ли нестабильность в матче с Кудерметовой с тем, что та – россиянка: «Дело было в теннисе»
Украинка Ангелина Калинина рассказала связана ли нестабильность в полуфинале в Риме с тем, что она играла с россиянкой. Она обыграла Веронику Кудерметову (7:5, 5:7, 6:2), во втором сете вела 5:3 и проиграла 16 очков подряд.
«Нет, она просто топ-теннисистка, отличная теннисистка. Так что была серьезная борьба. Дело было в теннисе.
Я немного потеряла сосредоточенность. Еще слишком нервничала, потому что подавала на матч. Для меня это первый полуфинал. Я старалась отключить эмоции, но в таких матчах это очень сложно. Иногда слишком хочется поскорее закончить – и я допустил такую ошибку.
В третьем сете я была намного лучше психологически, лучше сосредоточилась. Так что я очень горжусь тем, как играла после второго сета», – сказала Калинина на пресс-конференции.
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«Мы не пожали руки, потому что это девушка из России. Да, это спорт, я понимаю, но это также и политическая вещь. Так что здесь нет ничего личного. Но в целом это неприемлемо в такой ситуации», — заявила Калинина после матча.
но отражает (виртуальную) реальность, да.
Удачи тебе!
Но для публичных фигур времена непростые, да.
Но к спортсменам, коллегам по профессии за что? Прямо какая-то всеобщая укрозомбированность.
Две родные сестры. Одна уехала в Израиль почти сразу после событий 14-го года. Другая перестала с ней разговаривать за то, что та не разорвала отношения с родней из России🤦🏻♀️