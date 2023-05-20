Калинина о том, связана ли нестабильность в матче с Кудерметовой с тем, что та – россиянка: «Дело было в теннисе»

Теги WTA Открытый чемпионат Италии Вероника Кудерметова Ангелина Калинина Теннис

Украинка Ангелина Калинина рассказала связана ли нестабильность в полуфинале в Риме с тем, что она играла с россиянкой. Она обыграла Веронику Кудерметову (7:5, 5:7, 6:2), во втором сете вела 5:3 и проиграла 16 очков подряд.

«Нет, она просто топ-теннисистка, отличная теннисистка. Так что была серьезная борьба. Дело было в теннисе.

Я немного потеряла сосредоточенность. Еще слишком нервничала, потому что подавала на матч. Для меня это первый полуфинал. Я старалась отключить эмоции, но в таких матчах это очень сложно. Иногда слишком хочется поскорее закончить – и я допустил такую ошибку.

В третьем сете я была намного лучше психологически, лучше сосредоточилась. Так что я очень горжусь тем, как играла после второго сета», – сказала Калинина на пресс-конференции.

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27 комментариев

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jjeka
Ответ инок
Молодец Ангелина! Всё правильно сказала, не стала мешать спорт с политикой. Хорошее начало в теннисной жизни. Удачи тебе!
Украинская теннисистка Ангелина Калинина объяснила, почему не пожала руку россиянке Веронике Кудерметовой в полуфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 1000 в итальянском Риме.

«Мы не пожали руки, потому что это девушка из России. Да, это спорт, я понимаю, но это также и политическая вещь. Так что здесь нет ничего личного. Но в целом это неприемлемо в такой ситуации», — заявила Калинина после матча.
+28
-6
+22
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Mobilis
Очень воспитанная, сдержанная девушка. Умело и корректно ответила на вопросы провокаторов.
+23
-3
+20
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justbored
Ответ jjeka
Зато отсутствие рукопожатия в конце игры еще как связано)
так политики в телегах сожрут.
+25
-7
+18
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teaman
Ответ jjeka
Украинская теннисистка Ангелина Калинина объяснила, почему не пожала руку россиянке Веронике Кудерметовой в полуфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 1000 в итальянском Риме. «Мы не пожали руки, потому что это девушка из России. Да, это спорт, я понимаю, но это также и политическая вещь. Так что здесь нет ничего личного. Но в целом это неприемлемо в такой ситуации», — заявила Калинина после матча.
пожатая рука российскому спортсмену спортсменом украинцем на камеру или объятие или лишняя улыбка могут быть интерпретированы украинской властью как пособничество и прочее, поэтому в украине и введен запрет на это. украинские теннисисты просто не хотят получить негативных последствий у себя на родине, как и наши теннисисты продолжают быть аккуратными в высказываниях, чтобы не присесть на 3-5 лет.
+22
-5
+17
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jjeka
Зато отсутствие рукопожатия в конце игры еще как связано)
+25
-9
+16
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Лёля Иванова
Ответ Sawka-promakawka
В инсте, кстати, очень многие осудили Калинину и были недовольны таким поведением. Только поляки и украинцы оправдывали ее.
И в ютюбн пишут комментарии, что украинские теннисистки нарушают традиции и нормы тенниса, предлагают их штрафовать. Пишут, что они тащут политику в спорт при потакиние европейцев и их политиков. Возмущены, что ATP ИWTA их не наказывают.
+19
-6
+13
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Alexander2022
Ответ Назар Игорь
С чем связана эта всеобщая ненависть украинцев ко всему русскому? Можно понять когда так они относятся к Шойгу, ВВП, силовым структурам России. Но к спортсменам, коллегам по профессии за что? Прямо какая-то всеобщая укрозомбированность.
Глупее вопроса сложно придумать
+16
-7
+9
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justbored
Ответ Sawka-promakawka
В инсте, кстати, очень многие осудили Калинину и были недовольны таким поведением. Только поляки и украинцы оправдывали ее.
"осудили в инсте" это одновременно смешно и трагично.

но отражает (виртуальную) реальность, да.
+12
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Dym86
Ответ justbored
"осудили в инсте" это одновременно смешно и трагично. но отражает (виртуальную) реальность, да.
Сейчас многие в инсте проводят больше времени, чем в оффлайне. Дак где реальная жизнь?
+9
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инок
Молодец Ангелина! Всё правильно сказала, не стала мешать спорт с политикой. Хорошее начало в теннисной жизни.
Удачи тебе!
+19
-13
+6
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Андрей В.Т.
А может, дело не в политике? Странно, но выглядит так: Этническая русская не пожала руку этнической татарке. Смахивает на ксенофобию.
+11
-5
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justbored
Ответ Dym86
Сейчас многие в инсте проводят больше времени, чем в оффлайне. Дак где реальная жизнь?
Ну я тоже в онлайне больше времени провожу. Но в любой момент могу нажать на кнопку, и эта реальность перестанет для меня существовать. В отличие от мусора, который сам себя не вынесет ))

Но для публичных фигур времена непростые, да.
+5
0
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Газеров Серов
Кудерметова проиграла психологически. Это её уже короночка: психологический слив
+6
-1
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murzzzzzilka
Уровень журналистики - просто адское днище….
+8
-4
+4
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justbored
Ответ teaman
пожатая рука российскому спортсмену спортсменом украинцем на камеру или объятие или лишняя улыбка могут быть интерпретированы украинской властью как пособничество и прочее, поэтому в украине и введен запрет на это. украинские теннисисты просто не хотят получить негативных последствий у себя на родине, как и наши теннисисты продолжают быть аккуратными в высказываниях, чтобы не присесть на 3-5 лет.
Ну едва ли дело лишь в страхе перед наказанием. Всё же нужно давать людям право "агентства" - возможно, их антипатия вполне искренняя ))
+3
0
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Sawka-promakawka
Ответ justbored
так политики в телегах сожрут.
В инсте, кстати, очень многие осудили Калинину и были недовольны таким поведением. Только поляки и украинцы оправдывали ее.
+12
-11
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генгбенг
Ответ jjeka
Украинская теннисистка Ангелина Калинина объяснила, почему не пожала руку россиянке Веронике Кудерметовой в полуфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 1000 в итальянском Риме. «Мы не пожали руки, потому что это девушка из России. Да, это спорт, я понимаю, но это также и политическая вещь. Так что здесь нет ничего личного. Но в целом это неприемлемо в такой ситуации», — заявила Калинина после матча.
""мы" не пожали руки"" если так сказала то это смешно
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Стас Тельных
Ответ Sawka-promakawka
В инсте, кстати, очень многие осудили Калинину и были недовольны таким поведением. Только поляки и украинцы оправдывали ее.
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Marcus Ulpius Nerva Traianus
Ответ Sawka-promakawka
В инсте, кстати, очень многие осудили Калинину и были недовольны таким поведением. Только поляки и украинцы оправдывали ее.
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Sawka-promakawka
Ответ Marcus Ulpius Nerva Traianus
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Marcus Ulpius Nerva Traianus
Ответ Sawka-promakawka
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Sonny
Ответ Стас Тельных
Комментарий удален модератором
Они натерпелись от ещё больших презервативов за свою историю, так что не удивляйся
+2
-2
0
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murzzzzzilka
Ответ Лёля Иванова
И в ютюбн пишут комментарии, что украинские теннисистки нарушают традиции и нормы тенниса, предлагают их штрафовать. Пишут, что они тащут политику в спорт при потакиние европейцев и их политиков. Возмущены, что ATP ИWTA их не наказывают.
С одной стороны, правы, а с другой стороны, у них же там больная страна - ее живьем сожрут…
+6
-6
0
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Назар Игорь
С чем связана эта всеобщая ненависть украинцев ко всему русскому? Можно понять когда так они относятся к Шойгу, ВВП, силовым структурам России.
Но к спортсменам, коллегам по профессии за что? Прямо какая-то всеобщая укрозомбированность.
+17
-17
0
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murzzzzzilka
Ответ Sawka-promakawka
Там зомбиленд на Украине.. увы, знаю по своим родственникам..
Та же фигня.
Две родные сестры. Одна уехала в Израиль почти сразу после событий 14-го года. Другая перестала с ней разговаривать за то, что та не разорвала отношения с родней из России🤦🏻‍♀️
+5
-5
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