Калинина впервые вышла в финал на турнире WTA 1000
Ангелина Калинина победила Веронику Кудерметову в полуфинале в Риме – 7:5, 5:7, 6:2.
Ведя во втором сете 5:3, Калинина проиграла 16 очков подряд.
На этом турнире она прервала серию из четырех поражений.
Калинина первый раз в карьере вышла в финал на «тысячнике» и второй – на уровне WTA в целом (дебютный был в Будапеште в 2021-м).
За титул она поборется с Еленой Рыбакиной или Аленой Остапенко.
По итогам турнира Калинина обновит лучший рейтинг: она уже обеспечила себе 25-е место, а в случае победы станет 19-й.
Восторга там на неделю будет))