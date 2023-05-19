Калинина впервые вышла в финал на турнире WTA 1000

Теги WTA Открытый чемпионат Италии Вероника Кудерметова Ангелина Калинина Теннис

Ангелина Калинина победила Веронику Кудерметову в полуфинале в Риме – 7:5, 5:7, 6:2.

Ведя во втором сете 5:3, Калинина проиграла 16 очков подряд.

На этом турнире она прервала серию из четырех поражений.

Калинина первый раз в карьере вышла в финал на «тысячнике» и второй – на уровне WTA в целом (дебютный был в Будапеште в 2021-м).

За титул она поборется с Еленой Рыбакиной или Аленой Остапенко.

По итогам турнира Калинина обновит лучший рейтинг: она уже обеспечила себе 25-е место, а в случае победы станет 19-й.

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20 комментариев

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Ну что же ты, Иглесиас
Кудря так и закончит карьеру с одной водокачкой. Что роднит Кудрю, Самсонову, Александрову - сильная подача, мощные удары, куча анфорсов и полное отсутствие менталки. Бойцовского характера нет и в помине. Один неверный удар - и игра сыпется как карточный домик. Пять россиянок в топ-30, а толку ноль. Полсезона прошло, а в активе всего одна унылая водокачка Потаповой 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
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Skip
Калинина стиснув зубы играла
+9
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Eugenie Nation
Гарна дивчина, наша Ангелина❤
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инок
Абсолютно заслуженная победа Калининой! Кудерметовой не унывать...
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TennisGeek
Так себе был матч. Ангелина молодец, но Вероника, конечно, спокойно закрыла бы в двух, если бы использовала свои шансы. По игре Кудерметова смотрелась куда лучше, но нервы...
+14
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инок
Вероника кошмарный матч провела - упустила свой первый сет, выиграла второй на минималках от Ангелины и вчистую проиграла решающий сет.
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Dm ycontact
Поздравляю Ангелину с прекрасным матчем и спасибо ей за незабываемые радостные эмоции, которую она подарила.
+7
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costa0545
Молодец, воспользовалась возможностью по полной)))
+4
-1
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DeutschesFußballFan
Ответ dudufufu
Приравняют победу к «возвращению Крыма»
Сто процентов.
Восторга там на неделю будет))
+11
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Dikki Shelton
Молодец Ангелина. Вы полностью заслужили выход в финал. Поздравляю вас👍
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dimon 2.0
Почему этот комментарий отображается именно так?
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ангелина все будет украина
+17
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+3
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Alex the brave
Физика против мысли на корте, победа мысли и это прекрасно.
+2
0
+2
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Ale_x_@ndro
Ответ Eugenie Nation
Гарна дивчина, наша Ангелина❤
Слава Ангелине)
+13
-11
+2
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Alex19
Ответ Ну что же ты, Иглесиас
Кудря так и закончит карьеру с одной водокачкой. Что роднит Кудрю, Самсонову, Александрову - сильная подача, мощные удары, куча анфорсов и полное отсутствие менталки. Бойцовского характера нет и в помине. Один неверный удар - и игра сыпется как карточный домик. Пять россиянок в топ-30, а толку ноль. Полсезона прошло, а в активе всего одна унылая водокачка Потаповой 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
Смешать по стилю игры Самсонову и Александрову - уметь надо. Где вы там у второй силовую игру заметили - загадка.
+5
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генгбенг
Сафина её натренировала
+1
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Ну что же ты, Иглесиас
Ответ nadal fan girl
как же легко с дивана рассуждать, может ты покажешь как надо выигрывать полуфиналы грунтовых мастеров? и так-то вта 500 это не водокачка
Ох уж эти совки со своим извечным "сперва добейся". Всем зашить рты и радоваться.
+1
0
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nadal fan girl
Ответ Ну что же ты, Иглесиас
Кудря так и закончит карьеру с одной водокачкой. Что роднит Кудрю, Самсонову, Александрову - сильная подача, мощные удары, куча анфорсов и полное отсутствие менталки. Бойцовского характера нет и в помине. Один неверный удар - и игра сыпется как карточный домик. Пять россиянок в топ-30, а толку ноль. Полсезона прошло, а в активе всего одна унылая водокачка Потаповой 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
как же легко с дивана рассуждать, может ты покажешь как надо выигрывать полуфиналы грунтовых мастеров? и так-то вта 500 это не водокачка
+1
-1
0
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