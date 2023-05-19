Калинина впервые вышла в финал на турнире WTA 1000

Ангелина Калинина победила Веронику Кудерметову в полуфинале в Риме – 7:5, 5:7, 6:2.

Ведя во втором сете 5:3, Калинина проиграла 16 очков подряд.

На этом турнире она прервала серию из четырех поражений.

Калинина первый раз в карьере вышла в финал на «тысячнике» и второй – на уровне WTA в целом (дебютный был в Будапеште в 2021-м).

За титул она поборется с Еленой Рыбакиной или Аленой Остапенко.

По итогам турнира Калинина обновит лучший рейтинг: она уже обеспечила себе 25-е место, а в случае победы станет 19-й.

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