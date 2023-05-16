Рим (WTA). 1/4 финала. Кудерметова сыграет с Циньвэнь Чжэн, Хаддад Майя – с Калининой

Вероника Кудерметова сыграет с Циньвэнь Чжэн в четвертьфинале турнира в Риме.

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Internazionali BNL d’Italia

Рим, Италия

9 – 21 мая 2023

WTA 1000

Призовой фонд – 3 572 618 евро



Открытые корты, грунт

1/4 финала