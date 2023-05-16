Рим (WTA). 1/4 финала. Кудерметова сыграет с Циньвэнь Чжэн, Хаддад Майя – с Калининой

Теги результаты WTA Открытый чемпионат Италии Теннис

Вероника Кудерметова сыграет с Циньвэнь Чжэн в четвертьфинале турнира в Риме.

Сетка здесь.

Internazionali BNL d’Italia

Рим, Италия

9 – 21 мая 2023

WTA 1000

Призовой фонд – 3 572 618 евро

Открытые корты, грунт

1/4 финала

Вероника Кудерметова (Россия) Циньвэнь Чжэн (Китай)
Дата проведения
16 мая, 18.00
Онлайн матча

 

Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) Ангелина Калинина (Украина)
Дата проведения
16 мая, 20.00
Онлайн матча

 

Не определен – Елена Рыбакина (Казахстан)
Дата проведения
18 мая, 03.00
Онлайн матча

 

Не определен – Алена Остапенко (Латвия)
Дата проведения
18 мая, 03.00
Онлайн матча

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий