Рим (WTA). 1/4 финала. Кудерметова сыграет с Циньвэнь Чжэн, Хаддад Майя – с Калининой
Вероника Кудерметова сыграет с Циньвэнь Чжэн в четвертьфинале турнира в Риме.
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Internazionali BNL d’Italia
Рим, Италия
9 – 21 мая 2023
WTA 1000
Призовой фонд – 3 572 618 евро
Открытые корты, грунт
1/4 финала
- Дата проведения
- 16 мая, 18.00
- Дата проведения
- 16 мая, 20.00
Не определен – Елена Рыбакина (Казахстан)
- Дата проведения
- 18 мая, 03.00
Не определен – Алена Остапенко (Латвия)
- Дата проведения
- 18 мая, 03.00
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