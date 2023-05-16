Джокович о поведении Норри: «Это то, что мы в раздевалке называем нечестной игрой. Я никому не позволю так себя вести»

Новак Джокович высказался о поведении Кэмерона Норри в их матче четвертого круга в Риме.

– Показалось, вы очень разозлились, когда Кэмерон ударил вас мячом. Как вы думаете, он сделал это специально? Вы были расстроены тем, что он взял медицинский перерыв перед тем, как вы подавали на матч?

– Я посмотрел повтор того момента. Да, можно сказать, что он не бил намеренно. Я не знаю, видел ли он меня. Периферийным зрением ты всегда можешь видеть, где находится соперник. Мяч был очень медленным, падал прям под сетку, поэтому я отвернулся – шансов у меня не было.

Возможно, дело не столько в этом, сколько в комбинации нескольких вещей. С самого начала он делал все, что было позволено. Ему разрешено брать медицинский перерыв. Разрешено бить в соперника. Разрешено кричать «Камон» в лицо с самого первого гейма.

Это то, что мы в раздевалке называем нечестной игрой. К друг другу мы так не относимся, но это разрешено, так что...

Я хорошо ладил с Кэмероном все эти годы в туре. Мы тренировались друг с другом. Он очень хороший парень вне корта, так что, если честно, я не понимаю такого отношения на корте.

Но что есть, то есть. Он пришел с огнем, и я на это ответил. Я никому не позволю так себя вести, просто склонив голову. Конечно, я отвечу.

Вот и все. То, что происходит на корте, остается на корте, а мы идем дальше.

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