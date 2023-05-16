Джокович о поведении Норри: «Это то, что мы в раздевалке называем нечестной игрой. Я никому не позволю так себя вести»

Теги Новак Джокович видео ATP Открытый чемпионат Италии Кэмерон Норри Теннис

Новак Джокович высказался о поведении Кэмерона Норри в их матче четвертого круга в Риме.

– Показалось, вы очень разозлились, когда Кэмерон ударил вас мячом. Как вы думаете, он сделал это специально? Вы были расстроены тем, что он взял медицинский перерыв перед тем, как вы подавали на матч?

– Я посмотрел повтор того момента. Да, можно сказать, что он не бил намеренно. Я не знаю, видел ли он меня. Периферийным зрением ты всегда можешь видеть, где находится соперник. Мяч был очень медленным, падал прям под сетку, поэтому я отвернулся – шансов у меня не было.

Возможно, дело не столько в этом, сколько в комбинации нескольких вещей. С самого начала он делал все, что было позволено. Ему разрешено брать медицинский перерыв. Разрешено бить в соперника. Разрешено кричать «Камон» в лицо с самого первого гейма.

Это то, что мы в раздевалке называем нечестной игрой. К друг другу мы так не относимся, но это разрешено, так что...

Я хорошо ладил с Кэмероном все эти годы в туре. Мы тренировались друг с другом. Он очень хороший парень вне корта, так что, если честно, я не понимаю такого отношения на корте.

Но что есть, то есть. Он пришел с огнем, и я на это ответил. Я никому не позволю так себя вести, просто склонив голову. Конечно, я отвечу.

Вот и все. То, что происходит на корте, остается на корте, а мы идем дальше.

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16 комментариев

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Великий Алонсо
Типичный бриташка....а Новак молодец, мужчина!
+23
-11
+12
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dedpihto59
Бил зряче в упор, за такие вещи можно и по щам огрести‼️
+10
-2
+8
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Kironbet
"Во все тяжкие"
Кэмерон Норри (с)
+7
-1
+6
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бэкхенд федерера
Ну и пёс этот Норри
+7
-2
+5
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Istianoff
Жил был пес (с) Днорри
+6
-2
+4
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Ан Кот
даже если и не умышленно ударил то после игры мог бы извиниться на словах а не жестом, но у Нори очень ерундовый норов и за это он должен быть наказан примерно
+4
0
+4
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Maratik1982
Ответ Великий Алонсо
Типичный бриташка....а Новак молодец, мужчина!
Да, Новак молодец!!! А бриташка он и в Африке бриташка
+8
-6
+2
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Alex Lamm
Ну, Норри конкретно в этом эпизоде трудно в чём-то обвинить - удар сложный достаточно был.
+2
-2
0
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Sincere
Ответ Хозяин патриотов
Что-то ты в последние дни взъелась на Джоковича... и мне это очень даже нравится))
Да, иногда на меня такое находит😆
0
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