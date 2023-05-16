Рим (ATP). 4-й круг. Рублев сыграет с Ганфманном, Джокович – с Норри, Синнер встретится с Серундоло
Андрей Рублев сыграет с Янником Ганфманном в четвертом круге «Мастерса» в Риме.
Новак Джокович встретится с Кэмероном Норри.
Сетка турнира здесь.
Internazionali BNL d’Italia
Рим, Италия
9 – 21 мая 2023
ATP Masters 1000
Призовой фонд – 7 705 780 евро
Открытые корты, грунт
Четвертый круг
- Дата проведения
- 16 мая, 12.00
Не определен – Даниил Медведев (Россия)
- Дата проведения
- 16 мая, 18.00
- Дата проведения
- 16 мая, 16.30
- Дата проведения
- 16 мая, 12.00
- Дата проведения
- 16 мая, 15.00
- Дата проведения
- 16 мая, 16.00
- Дата проведения
- 16 мая, 20.00
Не определен – Не определен
- Дата проведения
- 16 мая, 21.30
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