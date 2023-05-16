Рим (ATP). 4-й круг. Рублев сыграет с Ганфманном, Джокович – с Норри, Синнер встретится с Серундоло

Теги результаты ATP Открытый чемпионат Италии Теннис

Андрей Рублев сыграет с Янником Ганфманном в четвертом круге «Мастерса» в Риме.

Новак Джокович встретится с Кэмероном Норри.

Сетка турнира здесь.

Internazionali BNL d’Italia

Рим, Италия

9 – 21 мая 2023

ATP Masters 1000

Призовой фонд – 7 705 780 евро

Открытые корты, грунт

Четвертый круг

Новак Джокович (Сербия) Кэмерон Норри (Великобритания)
Дата проведения
16 мая, 12.00
Онлайн матча

 

Не определен – Даниил Медведев (Россия)
Дата проведения
16 мая, 18.00
Онлайн матча

 

Андрей Рублев (Россия) Янник Ганфманн (Германия)
Дата проведения
16 мая, 16.30
Онлайн матча

 

Алексей Попырин (Австралия) Хольгер Руне (Дания)
Дата проведения
16 мая, 12.00
Онлайн матча

 

Каспер Рууд (Норвегия) Ласло Дьере (Сербия)
Дата проведения
16 мая, 15.00
Онлайн матча

 

Франсиско Серундоло (Аргентина) Янник Синнер (Италия)
Дата проведения
16 мая, 16.00
Онлайн матча

 

Борна Чорич (Хорватия) Фабиан Марожан (Венгрия)
Дата проведения
16 мая, 20.00
Онлайн матча

 

Не определен – Не определен
Дата проведения
16 мая, 21.30
Онлайн матча

1 комментарий

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Tarkovski
Это получается Зверев в один день две игры проведёт (если выиграет у Вольфа)? Ох чую будет снова жаловаться после игры с Медведевым )
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