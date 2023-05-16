Рим (ATP). 4-й круг. Рублев сыграет с Ганфманном, Джокович – с Норри, Синнер встретится с Серундоло

Андрей Рублев сыграет с Янником Ганфманном в четвертом круге «Мастерса» в Риме.

Новак Джокович встретится с Кэмероном Норри.

Сетка турнира здесь.

Internazionali BNL d’Italia

Рим, Италия



9 – 21 мая 2023

ATP Masters 1000

Призовой фонд – 7 705 780 евро

Открытые корты, грунт

Четвертый круг