Тиафу о том, что его матч в Риме против Музетти долго не останавливали во время дождя: «Конечно, нам дадут играть, раз этот парень отсюда!»

Фрэнсис Тиафу пожаловался, что они с Лоренцо Музетти продолжали играть под сильным дождем.

На трех матчах «Мастерса» в Риме, проходящих одновременно, сначала были приняты разные решения: Александра Зверева и Джей-Джея Вульфа увели в подтрибунное помещение, Стефанос Циципас и Лоренцо Сонего ждали на корте, а Тиафу и Музетти продолжали играть. Потом Циципас и Сонего тоже ушли в раздевалку.

После того, как Музетти выиграл второй сет, Тиафу попросил судью на вышке проверить корт. Тот сказал, что покрытие в порядке и можно продолжать игру: «Корт одинаковый для вас обоих». Тиафу начал спорить с судьей. Трибуны освистали американца, он несколько раз попросил зрителей «заткнуться».

Проиграв свою подачу в первом гейме решающего сета, Тиафу снова накричал на судью: «Конечно, вы дадите нам играть, раз этот парень отсюда! Как можно сейчас играть на этом корте? Как? Как? Как мы можем играть на этом корте, когда идет такой сильный дождь? Мне плевать, [что показывает метеорологический радар], на этом корте невозможно играть. Да вы шутите что ли?»

Позже на корт вышел супервайзер из США Али Нили. В итоге прервали при счете 7:5, 4:6, 1:2.

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