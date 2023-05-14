Медведев о том, что впервые выиграл матч в Риме: «Это облегчение»
Даниил Медведев прокомментировал первый выигранный матч в Риме.
Во втором круге в Риме он обыграл Эмиля Руусувуори – 6:4, 6:2.
«Это облегчение. Все матчи, которые я тут проиграл, были разными. Первый я должке был выигрывать, но вот так вышло. Я рад, что наконец одержал победу в Риме.
Я хочу выиграть как можно больше матчей. Знаю, что на грунте это может быть сложнее, но в этом году я хорошо играю.
Я полностью выкладываюсь и играю хорошо. Уже обыграл сильных соперников. В Мадриде Эмиль был одним из двух игроков, которые взяли сет у Алькараса, так что чувствую себя отлично. Хочу показывать свой максимум до конца грунтового сезона».
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и проигрывает он сейчас только серьезным соперникам в серьезной борьбе, а не кому попало как раньше