Медведев о том, что впервые выиграл матч в Риме: «Это облегчение»

Даниил Медведев прокомментировал первый выигранный матч в Риме.

Во втором круге в Риме он обыграл – 6:4, 6:2.

«Это облегчение. Все матчи, которые я тут проиграл, были разными. Первый я должке был выигрывать, но вот так вышло. Я рад, что наконец одержал победу в Риме.

Я хочу выиграть как можно больше матчей. Знаю, что на грунте это может быть сложнее, но в этом году я хорошо играю.

Я полностью выкладываюсь и играю хорошо. Уже обыграл сильных соперников. В Мадриде Эмиль был одним из двух игроков, которые взяли сет у , так что чувствую себя отлично. Хочу показывать свой максимум до конца грунтового сезона».

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