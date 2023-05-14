Медведев о том, что впервые выиграл матч в Риме: «Это облегчение»

Теги ATP Открытый чемпионат Италии Даниил Медведев Эмиль Руусувуори Карлос Алькарас Теннис

Даниил Медведев прокомментировал первый выигранный матч в Риме.

Во втором круге в Риме он обыграл Эмиля Руусувуори – 6:4, 6:2.

«Это облегчение. Все матчи, которые я тут проиграл, были разными. Первый я должке был выигрывать, но вот так вышло. Я рад, что наконец одержал победу в Риме.

Я хочу выиграть как можно больше матчей. Знаю, что на грунте это может быть сложнее, но в этом году я хорошо играю.

Я полностью выкладываюсь и играю хорошо. Уже обыграл сильных соперников. В Мадриде Эмиль был одним из двух игроков, которые взяли сет у Алькараса, так что чувствую себя отлично. Хочу показывать свой максимум до конца грунтового сезона».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Россия будет свободной
качественно это его лучший грунтовый сезон в карьере.
и проигрывает он сейчас только серьезным соперникам в серьезной борьбе, а не кому попало как раньше
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nazza1406
С облегчением😁
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий