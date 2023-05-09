Жабер о том, что участницам парного финала в Мадриде не дали возможности сказать речь: «Надеюсь, это какое-то недоразумение. К нам нужно относиться правильно»

Теги WTA Открытый чемпионат Италии Mutua Madrid Open Онс Жабер Теннис

Онс Жабер прокомментировала то, что чемпионкам и финалисткам парного турнира в Мадриде не дали возможности сказать речь на церемонии награждения.

«Определенно неприемлемо не давать игрокам возможность выступить. Надеюсь, это какое-то недоразумение. Я не пытаюсь ни с кем ругаться. Но мне кажется, что к нам нужно относиться лучше, нужно относиться правильно».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий