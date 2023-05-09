Жабер о том, что участницам парного финала в Мадриде не дали возможности сказать речь: «Надеюсь, это какое-то недоразумение. К нам нужно относиться правильно»

Онс Жабер прокомментировала то, что чемпионкам и финалисткам парного турнира в Мадриде не дали возможности сказать речь на церемонии награждения.

«Определенно неприемлемо не давать игрокам возможность выступить. Надеюсь, это какое-то недоразумение. Я не пытаюсь ни с кем ругаться. Но мне кажется, что к нам нужно относиться лучше, нужно относиться правильно».

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