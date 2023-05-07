«Трудно объяснить Лео, почему мама не передала ему привет». Участницам парного финала в Мадриде не дали возможности сказать речь

Теги WTA Виктория Азаренко Mutua Madrid Open Джессика Пегула Онс Жабер Беатрис Хаддад Майя Коко Гауфф Теннис

Чемпионкам и финалисткам парного турнира в Мадриде не дали возможности сказать речь на церемонии награждения

Виктория Азаренко и Беатрис Хаддад Майя обыграли Коко Гауфф и Джессику Пегулу

Гауфф отреагировала в твиттере: «Нам не дали возможности высказаться после сегодняшнего финала :( Но спасибо болельщикам за то, что поддерживали на этой неделе нас и женский теннис! Спасибо Джессике за то, что с тобой всегда весело на корте и за твои нереальные удары в решающие моменты, хахахаха. Наконец, поздравляю Вику и Беа 🎉💗.

Также, конечно, спасибо моей команде и команде Джесс! А также болдетям, персоналу турнира и всем, кто упорно работает за пределами корта. Твиттер не позволяет сказать все, что я сказала бы в речи, если бы она у нас была. Но просто хотела сказать, что я благодарна».

Пегула опубликовала три эмодзи: «🤐🤔🤷🏻‍♀️».

Азаренко написала: «Трудно объяснить Лео, почему мама не передала ему привет на церемонии награждения.

Хочу сказать спасибо всем болельщикам за то, что пришли нас поддержать! Спасибо Беа за невероятную неделю! Наш первый совместный титул! Поздравляю с финалом Джесс, Коко и ваши команды! Спасибо всему персоналу турнира за упорную работу! Хочу сказать своей команде спасибо за упорную работу и поддержку! Незабываемая неделя».

Онс Жабер тоже прокомментировала ситуацию: «Очень жаль, что вам не дали возможности обратиться к зрителям и соперницам. Это грустно и неприемлемо 🤯».

Отметим, что вчера после мужского парного финала смогли высказаться все участники.

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9 комментариев

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Ahmadov Shamil
И торт больше у Алькараса был ...
+16
0
+16
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Мария Малезич
интересная организация туричей
+12
0
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YuChu
Эх, Фели…
+9
0
+9
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kyckoba
Ну это беспредел, конечно.
+8
0
+8
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Sincere
Лопес женоненавистник?)))
+3
0
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deuce17
санкции из-за твиттов про торт?
+3
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Светлана Менова
А почему?
+1
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